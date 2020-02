Platz zwei und neun bei WM in St. Johann für Rene Sachse

„Man könnte vielleicht etwas mehr, bei mehr Zeit für das Training“, verrät René Sachse vom RC Gera 92 mit Blick auf seine Radsportsaison 2019. Beruflich als Fahrlehrer bei der Bundeswehr stark eingebunden, nutzt er jede Gelegenheit, um zu trainieren.

So bei den Weltmeisterschaften, ausgetragen vom WMCF (World Masters Cycling Federation) im österreichischen St. Johann, wo er sich im Sprint über 1000 Meter mit nur gut einer Sekunde hinter dem Polen Adrian Swiderski auf Rang zwei platzieren konnte. Beim Einzelzeitfahren über 20 km erkämpfte er sich, trotz Zahnprobleme, mit Rang neun einen für ihn sehr beachtlichen Platz unter den Top zehn. Der 39-Jährige sieht seine Stärken im Zeitfahren, was sich auch aus seinem Wettkampfkalender ablesen lässt. Dabei liegt ihm besonders das Bergzeitfahren.

So erreichte er bei den Landesmeisterschaften im Einzelzeitfahren in Magdala mit Platz drei einen der Podestplätze. In Waldheim schaffte er nach 1,5 km bergauf mit Rang zwei den Sprung auf das Treppchen. Beim Bergzeitfahren in Witzschdorf über 4 km fehlten ihm nur drei Sekunden zum Drittplatzierten Im österreichischen Attersee zeigte der Geraer, dass er auch über längere Strecken sich im Kampf gegen die Uhr behaupten kann. Im 189-köpfigen Starterfeld ging er als 84. über den Zielstrich.

Ein kleines Jubiläum feierte er beim 50. Geraer Silvesterlauf. Für ihn war es der 20. Start. Über die elf Kilometer belegte er unter den 533 Startern Platz 95 und in seiner Altersklasse M 35 Rang 13.

2019 absolvierte er 12.500 km, darunter 260 Wettkampfkilometer bei 18 Wettbewerben. Auch für die neue Saison steht für ihn der WM-Start wieder ganz oben. Einige seiner Trainingseinheiten hat er diesmal auf der Geraer Radrennbahn geplant.„Positiv für mich war auch in Vorjahr die Unterstützung durch meinen Verein, dem RC Gera 92 sowie durch meine Eltern“, bedankt sich René Sachse.