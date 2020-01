Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Play-offs – wir kommen

Es ist völlig legitim, wenn Vereine versuchen, sich kurz vor Ende der Transferfristen noch einmal zu verstärken, um sich neue personelle und taktische Variationsmöglichkeiten zu erschließen. Die Auswertung des bisherigen Verlaufes der Spiele zwingt zu solchen Entscheidungen, wenn man, unabhängig von eventuellen wirtschaftlichen Unwägbarkeiten und Risiken, das gesteckte Saisonziel sicher erreichen will.

Nun dürfte das im Falle der Jenaer Drittliga-Fußballer, aussichtslos abgeschlagen und vom Klassenerhalt gefühlt Lichtjahre entfernt, wesentlich diffiziler vonstatten gehen als bei den Zweitliga-Basketballern von Science City. Die spielen ja ohnehin im ersten Jahr nach dem Abstieg aus der Eliteliga nach dem „Alles kann, nichts muss“-Prinzip. Und so hat man sich zwei Tage vor Fristende die Dienste des US-amerikanischen Doppelpacks Kamau Stokes und Kavin Gilder-Tilbury gesichert. Im Falle des Letzteren mit der besonders pikanten Note, im vergangenen Jahr mit den Niners Chemnitz schon einmal um den Aufstieg gekämpft zu haben.

Nun könnten man bei den diesjährigen Play-offs erneut aufeinandertreffen. Eine gute Gelegenheit, die beiden Saisonniederlagen (78:90 in Chemnitz, 68:97 in Jena) im Kampf um die Aufstiegsplätze neu zu verhandeln. Der aktuell dritte Platz ist genau der richtige Ausgangspunkt, um mit den beiden Neuen in den restlichen zwölf Spielen die finalen Play-off-Duelle punktgenau vorzubereiten.