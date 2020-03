Pöllwitz gegen Auma: Den Bundesliga-Keglerinnen winken reizvolle Duelle

Die Keglerinnen vom SV Pöllwitz schieben eine ruhige Kugel – genau genommen gar keine. Der Sport ruht in Corona-Zeiten, die Kegelbahnen bleiben geschlossen. „Sonntag um eins, als wir gegen Bamberg und in Pirmasens unsere letzten beiden Saisonspiele zu bestreiten gehabt hätten, da haben wir uns per Video zusammengeschaltet, um uns auszutauschen, um in Kontakt zu bleiben“, sagt Trainer Ronny Hahn.

Der Sport fehlt allen sehr. Woche für Woche leitete Ronny Hahn das Training, am Wochenende wurde zu den Wettkämpfen gefahren. Der 33-Jährige fährt noch nach Neustadt/Orla, er arbeitet als Produktionsleiter bei der Firma EPN. Der Mutterkonzern sitzt in Modena, in der Lombardei ruht die Arbeit bei dem Halbleiter-Hersteller. Kommt Ronny Hahn abends nach Hause, hat seine Freundin und Bundesligakeglerin Pia Köhler ihre Gymnasiasten im Homeoffice betreut so gut es eben aus der Ferne geht. Alltag in vielen Familien während der Corona-Krise.

Und wie weiter? Der Deutsche Classic Keglerbund (DKBC) hat einen Dreistufenplan mit drei Szenarien an die Vereine geschickt.

Plan A: Öffnen die Sportstätten nach den Osterferien wird die Saison am 9. und 16. Mai zu Ende gespielt. Plan B: Ist die Nutzung der Kegelbahnen ab dem 9. Mai möglich, könnte die Saison mit den Spieltagen am 23. Und 30. Mai beendet werden. Nach dem Saisonabschluss werden die Aufsteiger ermittelt. Plan C: Bleiben die Sportstätten geschlossen, wird die Saison vorzeitig beendet. Ronny Hahn rechnet mit der Variante C. „Dann würden wir die Saison auf Platz fünf abschließen.“ Als Vizemeister waren die Pöllwitzerinnen in ihre zweite Bundesligasaison gegangen, hatten sich als Europapokalfinalist für die Champions League qualifiziert.

Tritt Variante C tatsächlich ein, dann würde die Bundesliga 2020/21 auf zwölf Mannschaften aufgestockt. Der SV Blau-Weiß Auma als Zweitligaspitzenreiter wäre einer von vier möglichen Aufsteigern. „Wenn das so kommt, dann nehmen wir den Aufstieg wahr und spielen nächste Saison wie Pöllwitz in der ersten Bundesliga“, sagt Trainer und Kegelchef Jan Koschinsky.

Aufgrund der Aufstockung der Bundesliga soll der DKBC-Pokal nicht ausgespielt werden. Bleibt zu klären wie viele Vereine sich dann für die internationalen Wettbewerbe qualifizieren. Pöllwitz will dann wieder dazu gehören.