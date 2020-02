Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pöllwitz kegelt nur 4:4 gegen Schlusslicht Regensburg

Als Ronny Hahn seinen Spielerinnen die Aufstellung schickte, versah er die Nachricht mit dem Hinweis: „Regensburg ist zwar Tabellenletzter. Aber nehmt die Mannschaft bitte nicht auf die leichte Schulter!“ Nach dem 4:4 gegen den Aufsteiger mit dem schlechtesten Saison-Heimergebnis von 3553 Holz musste der Trainer feststellen: „Es hat bei uns heute das letzte Quäntchen Konzentration gefehlt. Wenn man den Gegner dann doch auf die leichte Schulter nimmt, dann kommt so ein Ergebnis heraus. Jede andere Mannschaft hätte uns heute geschlagen.“

Lediglich Anna Müller (641) und Friederike Pfeffer (631) konnten einen Mannschaftspunkt für die Pöllwitzerinnen erkämpfen, die insgesamt 61 Holz mehr als Regensburg retteten dem deutschen Vizemeister aus Osthüringen die Punkteteilung. Celine Dannehl (565), Pia Köhler (575), Diana Langhammer (598) und Marie-Christin Illert (543) verloren ihre Duelle.

Am kommenden Sonntag müssen die Pöllwitzerinnen auf einer ungeliebten Kunststoffbahn in Karlstadt antreten. Im ersten Spiel des Jahres hatte der SVP in Erlangen auf einer ähnlichen Bahn mit 1:7 verloren. „Jetzt müssen wir uns straffen, auch auf einer veralteten Bahn unsere Leistung bringen, um nicht noch in den Abstiegskampf zu geraten“, sagt der Trainer. Mit einem Sieg in Karlstadt wären die Pöllwitzerinnen – momentan auf Platz sieben im Zehnerfeld – auch in der nächsten Saison in der Bundesliga vertreten. Die folgenden Spiele haben es dann in sich: Mit Schrezheim, Poing und Bamberg gebt es gegen die Topteams der Liga.