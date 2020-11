Pößneck überrollt Moßbach vor der Corona-Pause

Tanna. So lief der achte Spieltag in der Fußball-Kreisliga, Staffel B.

SG SV Grün-Weiß Tanna – LSV 49 Oettersdorf 1:1 (1:1)

Der Schuldes-Elf spielte die frühe Führung durch Zölsmanns Abstaubertor in die Karten. Die Platzherren investierten danach fiel, fanden durch Gebhardt (29.) die Lücke zum Ausgleich. Auf der Gegenseite strich Göllers Freistoß aus 25 Metern knapp vorbei. Vor allem Golditz war bei Tanna ein Aktivposten, verfehlte freistehend das Tor (43.), wurde in höchster Not geblockt (50.) und bereitete die große Tannaer Doppelchance (55.) vor. Karl Thrum scheiterte per Kopf am Lattenkreuz und Kaiser im Nachsetzen an der Rettungstat Göllers auf der Linie. Danach mühte sich die Heinisch-Elf weiter und hatte zweimal Glück, als die Gäste durch Zölsmann und Weber nur Alu trafen. Tannas Trainer Frank Heinisch: „Wir lassen zu viele Chancen liegen. In der 2. Halbzeit hat uns etwas die Kraft gefehlt.“

VfB 09 Pößneck II – SV Moßbach II 5:0 (1:0)

Die Pößnecker setzten eine weitere Hausnummer und fegten den Tabellenzweiten förmlich vom Platz. „Wir haben von Beginn an gepresst und sind stark angelaufen. Damit kam Moßbach nicht zurecht. Wir haben zur Zeit einen Lauf und werden jetzt durch Corona ausgebremst“, so VfB-Trainer Marco Lucanus. Die Platzherren gingen durch einen Strafstoß von Zigan (10.) in Führung, nach der Pause konnte der SVM eine Ausgleichschance nicht nutzen. Stattdessen setzte die Heimelf zum Sturmlauf an und gelangte durch Tore von Leinhos, Hoffmann, Bechstein und noch einmal Zigan per Strafstoß zum Sieg.

FSV Hirschberg - SG SV Gräfenwarth 2:2 (1:0)

Die Gäste konnten auch den Spitzenreiter ärgern und einen Punkt entführen. Dennoch gehen die Hirschberger als Tabellenführer in die Coronapause. Die Saalestädter hatten das Spiel weitestgehend im Griff, lagen durch einen Doppelpack von Wöllner nach 52 Minuten mit 2:0 in Führung. Aber die Feig-Elf verpasste es den Sack zuzumachen. Auf der Gegenseite gab sich die Wehrhahn-Elf nicht geschlagen und war sehr effektiv. Jonuzi nach einer Ecke und Serhi Orshak (85.) nach einem Konter schafften den Ausgleich.

FC Chemie Triptis – SG Elstertal Silbitz/Crossen 3:0 (1:0)

Durch einen verdienten Sieg konnten sich die Triptiser auf den 2. Platz verbessern. Die Staps-Elf war über die gesamte Spielzeit torgefährlicher und ging durch Jägers Kopfball in Führung (20.). Sieler traf mit einem Freistoß die Latte und Börner nach Zuspiel von Dumbuya den Innenpfosten. Auf der anderen Seite strahlten die Gäste bis auf Massurira wenig Gefahr aus. Stattdessen machten Sattler per Strafstoß (52.) und Börner (69.) alles klar.

TSV 1898 Oppurg – SV Blau-Weiß Neustadt II 5:1 (0:1)

Nach Steigerung in Hälfte zwei konnten die Oppurger einen Sieg einfahren. Vor der Pause stand die Pfister-Elf neben der Spur, die Blau-Weißen führten durch ein Seifert-Tor verdient. Doch der TSV konnte sich auf Torjäger Rein verlassen, der innerhalb von zwanzig Minuten mit einem Hattrick die Wende einleitete. Vor allem sein Treffer zum 2:1 war sehenswert, als er vier Gegenspieler abschüttelte. Die Gäste mussten noch zwei weitere Gegentreffer durch Razavi und Termer hinnehmen.

FSV 1999 Remptendorf – SV 1990 Ebersdorf 2:3 (0:1)

Aus dem Kellerduell gingen die Ebersdorfer als glückliche Sieger hervor. In einer Partie auf Augenhöhe dominierte der Kampf. Die Gäste gingen durch Schreck (39.) in Führung, der diese mit einem Schuss in den Winkel in der 59. Minute ausbaute. Der FSV steckte nicht auf, kämpfte sich durch Tore von Lulic und Hofmann wieder heran. Urbans Heber über den Torwart kratzte Ludewig von der Linie (84.). Es sah schon nach einer gerechten Punkteteilung aus, als Paduch in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte.

Die Spiele FSV Schleiz II gegen die SG TSV 1860 Ranis in der Kreisliga, SV Hermsdorf gegen FSV Orlatal in der Kreisoberliga und SV Merkur Oelsnitz gegen die SG Mühltroff/Tanna in der Vogtland-Kreisklasse sind ausgefallen.