Pößneck will weiter ungeschlagen bleiben

Pößneck. Post Jena heißt am Samstag der letzte Gegner für die Fußballer des VfB 09 Pößneck im Sportjahr 2019. Die Jenaer gehören mit zehn Punkten zum Tabellenmittelfeld der Kreisoberliga Jena-Saale-Orla. Was soll da den Pößneckern passieren? Der VfB ist der Liga-Primus mit 29 Zählern. Pößnecks Trainer Johannes Liebmann hat da eine ganz andere Meinung.

Die Erinnerung ist noch zu frisch an das vorletzte Heimspiel der Pößnecker Anfang November gegen den SV Jena-Zwätzen II.

Da schienen die Rollen vor dem Anpfiff auch klar verteilt gewesen zu sein. Am Ende reichte es für den Favoriten nach dreimaligem Rückstand zumindest zu einem 3:3.

Die Jenaer hatten bis zu diesem Spiel in Pößneck auswärts keinen Punkt geholt. In Pößneck endete schließlich die Serie.

Jeden Gegner zu100 Prozent ernst nehmen

Die Fußballer von Post Jena wissen, wie es ist, wenn man auch auswärts punktet. Das schafften sie schon in Hermsdorf (1:1) und bei Eisenberg II (3:3).

„Leichte Gegner gibt es nicht in dieser Liga. Das muss jedem Spieler klar sein“, sagt Liebmann vor dem letzten Punktspiel 2019. Was geht, wenn die Spieler im Kopf klar sind und den Gegner zu 100 Prozent ernst nehmen, zeigte die Vorwoche, als es gegen den SV Gleistal ging.

Da hieß es 4:0 für Pößneck. Dass die Pößnecker auch im Falle eines Heimsieges und einer beeindruckenden Serie von 13 ungeschlagenen Spielen in Folge trotzdem nicht als Tabellenerster überwintern, sieht Liebmann nicht dramatisch. „Unser Spiel gegen Thalbürgel, das für den 7. Dezember geplant war, wollten wir ja verschieben. Thalbürgel hat uns dankenswerter Weise zugestimmt. Jetzt wird das Spiel am 22. Februar 2020 nachgeholt“, sagt der VfB-Mann.

Denn am 7. Dezember sind mindestens zwei Pößnecker Spieler auf Abwegen. Die beiden Hoffmänner, Lucas und Alex, gehören zu den Teilnehmern beim Extrem-Hindernislauf in Rudolstadt.

„Ich habe nichts dagegen, dass Luci und Alex bei dem Lauf mitmachen. Für uns ist Fußball ein Freizeitsport. Ich finde es sogar gut, dass sie sich solchen Herausforderungen stellen.“

Wer von den Zwillingen am Ende der Tortur durch Matsch, Wasser und Kälte als Erster im Ziel sein wird, dazu wollte sich Liebmann nicht festlegen. „Sie werden beide ihr Bestes geben. Das ist ihr Naturell. So kenne ich sie vom Fußballplatz.“ Von ihren Erlebnissen auf den 24 Kilometern werden die Hoffmänner am 7. Dezember auf der Weihnachtsfeier im Sportlerheim ausführlich berichten können.