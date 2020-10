Eigentlich hatte Marcus Sölter aus Pößneck seine Radsport-Saison 2020 schon beendet. Doch dann erhielt er eine Mail vom Bund Deutscher Radfahrer (BDR).

Sölter wurde nominiert für die anstehende Weltmeisterschaft in der Disziplin Mountainbike-Marathon im türkischen Sakarya. „Ich war total überrascht, als ich die Mail bekam. Damit hätte ich nicht gerechnet, obwohl es Anfang des Jahres schon mein großes Ziel war, für Deutschland bei der WM dabei zu sein.“

Sein „Ja“ zur WM kam auch nicht sofort. „Ich musste erst einmal alles genau überdenken. Schließlich stecke ich mitten im Stress für meine Prüfung zum Industrie-Meister. Dieser Abschluss ist wichtig für meinen beruflichen Werdegang.“ Doch dann stand es fest: Der 31-Jährige will das Abenteuer angehen, auch wenn er fast ohne Vorbereitung an den Bosporus fliegen wird.

Vorbereitungen sind abgeschlossen

„Mental war das nicht einfach. Ich hatte 2020 bereits abgehakt und dann kam dieses Angebot.“ Die organisatorischen Vorbereitungen sind abgeschlossen. Marcus Sölter bekam das Regenbogen-Trikot vom Radsportverband zugeschickt, um den Rest musste sich der Athlet selber kümmern.

„Es bedarf schon einiger Telefonate zum Buchen des Fluges und Buchen des Autos, das mich vom Flughafen zum Austragungsort bringt. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass man nominiert wird und dann kümmert sich automatisch jemand um dich. Das ist im Mountainbike-Sport etwas anders.“

Auch finanziell muss der Sportler das Gros des Fluges und des Aufenthaltes aus eigener Tasche bezahlen. Zum Glück hat Marcus Sölter, der seit fünf Jahren in Pößneck wohnt, lebt, arbeitet und trainiert, verlässliche Partner.

„Sonst würde das nicht gehen. An erster Stelle muss ich hier meinen Arbeitgeber nennen. Dann habe ich mit Bike-Mike einen wichtigen Partner für alle Fragen rund ums Fahrrad.“

Von Freitag bis Montag in die Türkei

Am Freitag steigt er in den Flieger. Am Sonntag, 12 Uhr, startet das WM-Rennen über die Distanz von 110 Kilometer. Am Montag geht es schon wieder zurück nach Deutschland. Das ist der Plan. „Ich hoffe, dass mir Corona keinen Strich durch die Rechnung macht. So langsam bekomme ich auch das Gefühl und diese gewisse Anspannung für den Wettkampf.“

Zu seinen sportlichen Ambitionen in der Türkei konnte und wollte er sich nicht äußern. „Ich will ein gutes Rennen fahren. Was am Ende für eine Zeit und für ein Platz herauskommt, das weiß ich nicht. Normalerweise bereitet man sich für einen solchen Höhepunkt speziell vor. Das war in meinem Fall nicht möglich. Ich lebe von der Substanz.“ Wie viele Fahrer der BDR in der Türkei an den Start schickt, ist ebenfalls noch ungewiss.

Sölter gehört neben Anton Albrecht, Julian Hellmann, David List, Peter Schermann, Florian Vrecko und Sascha Weber zu sieben nominierten Fahrern.

Jeder fährt sein eigenes Rennen

Eine Team-Absprache erfolgt nicht vor dem Rennen. „Als Mountainbiker stirbt man allein. Da fährt jeder sein Rennen und versucht, so weit wie möglich vorn zu landen.“

Dass der Mann aus Pößneck für Deutschland die Welttitelkämpfe bestreiten kann, lag an seinem guten Abschneiden bei den Deutschen Meisterschaften am 20. September in Hirschberg-Leutershausen. Dort belegte er nach 75 Kilometern in der Seniorenklasse eins den neunten Rang.