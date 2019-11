Pößneck. Ein Unentschieden für den TC submarin Pößneck beim ersten Wettkampf in Langenau. Am 30. November findet im Stadtbad der Löwenpokal statt

Pößnecker starten ohne Sieg in die Unterwasserrugby-Saison

Am 30. November findet im Pößnecker Stadtbad erneut der Löwenpokal für die Unterwasserrugby-Jugend statt. Die Eröffnung ist für 10 Uhr geplant. Auch Einzelspieler in den Altersklassen U 15 oder U 18 können sich anmelden. Der gastgebende Verein TC submarin Pößneck wird die Mannschaften zusammenstellen.

Ziel des Vereins ist es, den Kindern und Jugendlichen Spielpraxis in ihrer Altersklasse zu ermöglichen. Indes fand in der 2. Bundesliga Süd für die Pößnecker der erste Saisonwettkampf in Langenau statt. An diesem Spieltag hatten die Unterwasserrugbyspieler zwei Begegnungen zu bestreiten. Der erste Gegner war Aufsteiger Ratisbona Regensburg. Die Pößnecker konnten sich mit einem frühen Tor etwas Ruhe in ihrem Spiel verschaffen. Auch das zweite Tor des Spiels ging an die Mannschaft aus Thüringen. Allerdings konnte Regensburg noch vor der Pause auf 2:1 verkürzen. In der zweiten Hälfte gelang es den Pößneckern, den alten Abstand wiederherzustellen.

In der Schlussphase übernahm aber nochmals das Team aus Bayern die aktive Rolle. So konnte Regensburg innerhalb der letzten fünf Minuten den Spielverlauf ändern und mit zwei schnellen Toren den 3:3-Ausgleich erzielen.

In der zweiten Begegnung wartete die zweite Mannschaft des TSV Malsch. Nachdem die Pößnecker dreimal in Führung gehen konnten, schaffte es das Team aus Malsch jedes Mal innerhalb kurzer Zeit auszugleichen.

Am Ende hatten die Malscher den längeren Atem und holten sich mit ihrem vierten Tor die drei Punkte. Der nächste Bundesliga-Spieltag findet am 19. Januar 2020 in Malsch statt. Dann hat der TC die Gelegenheit, in den drei Partien gegen Karlsruhe, Pforzheim und Langenau weitere Punkte zu sammeln.

Für Pößneck spielten: Andreas Bredschneider, Nico Gärner, Anthony Franke, Erik Franke, Jakob Hickethier, Janek Hickethier, Ronny Korn, Stefan Münchow, Merlin Trunk, Frank Wenzel und Norman Wenzel