Pößnecker WM-Starter wechselt in den Harz

Der Saale-Orla-Kreis verliert einen WM-Starter. Radsportler Marcus Sölter, Teilnehmer der Weltmeisterschaft im Mountainbike-Marathon Ende Oktober 2020, zieht um von Pößneck nach Wernigerode in den Harz.

"Ich habe mich in den letzten fünf Jahren sehr wohl gefühlt in Thüringen, erst in Jena und später in Pößneck. Das berufliche Angebot in meiner alten Heimat konnte ich aber nicht ausschlagen", sagt der 31-Jährige.

Am Dienstag hatte er in Wernigerode seinen ersten Arbeitstag als Lehrausbilder für 20 Zerspanungsmechaniker und Mechatroniker. Der Meister-Abschluss war in der Stellenbeschreibung gewünscht gewesen. Er war aber keine Bedingung. "Bei mir steht noch eine Nachprüfung an. Die wäre im Februar gewesen, wurde aber auf Mai verschoben. Ich gehe davon aus, dass ich die mündliche Prüfung schaffe. Dann habe ich den Industriemeister in der Tasche", sagt Sölter.

Ohne viel Vorbereitung zur WM

Mit seiner Zeit in Thüringen verbindet er vor allem viele "tolle, offene Menschen. Und beruflich war Thüringen ein wichtiger Abschnitt in meinem Leben."

Sportlich ging für ihn mit dem überraschenden Start bei der WM ein Traum in Erfüllung. "Ich hatte ja kaum Vorbereitungszeit. Meine Saison hatte ich gedanklich längst beendet, da kam die Mitteilung vom Bund Deutscher Radfahrer."

Im Endklassement der Welttitelkämpfe landete der Mann aus Pößneck auf Platz 41 von 48 gewerteten Startern. Zwölf Athleten kamen nicht ins Ziel.

Sölter ist optimistisch: "Ich will auch 2021 bei der WM dabei sein. Die ist auf der Insel Elba in Italien. Mal sehen, wie sich das mit Corona entwickelt."

Nach der Arbeit auf zum Training

Auf seiner neuen Arbeitsstelle hat man den jungen Mann mit offenen Armen empfangen. Sein Vorgänger war ebenfalls Ausdauer-Sportler. "Er war Marathon-Läufer. Als er erfuhr, dass auch ich im Sport aktiv bin, soll er sich sehr gefreut haben."

Marcus Sölter muss künftig Normalschicht arbeiten. Seine Arbeitszeit beginnt um sieben Uhr und endet 15.30 Uhr. Die Wohnung liegt keine drei Kilometer vom Arbeitsort entfernt. "Ich kann also früh etwas länger schlafen und bin am Nachmittag schnell wieder daheim. Das ist wichtig, schließlich will ich die Zeit danach zum Trainieren nutzen."

Der offizielle Abschied von seinen Freunden, Bekannten und Helfern in Pößneck muss noch etwas warten. "Wenn wir wieder feiern können, werde ich meine Freunde zum Griechen einladen. Ich denke dabei auch an die Leute von Bike-Mike, die mir die gesamte Zeit in allen Fragen rund ums Rad kompetent zur Seite standen."