Pokal-Turnier im Judo abgesagt

In Bad Blankenburg wird am 21. und 22. März kein Judo-Turnier stattfinden.

Erfurt/Bad Blankenburg. Thüringenpokal-Turnier in Bad Blankenburg mit 500 Teilnehmern fällt ersatzlos aus

Das internationale Judoturnier um den Thüringen-Pokal mit knapp 500 Teilnehmern aus zahlreiche Ländern, das alljährlich im März stattfindet, ist auf Grund der Corona-Krise in diesem Jahr ersatzlos gestrichen. Das sagte Thomas Sens vom Thüringer Judo-Verband gestern auf Anfrage. Ursprünglich sollte das Turnier am 21. und 22. März in der Landessportschule Bad Blankenburg stattfinden, im Anschluss daran war zudem ein mehrtägiges Trainingslager geplant.

Bereits in den vergangenen Wochen kam es verstärkt zu Absagen verschiedener Teilnehmer, die von ihren Verbänden keine Freigabe erhielten und nicht nach Bad Blankenburg reisen wollten. ps