Jena. Ein Basketballer infizierte sich bei einem Testspiel der zweiten Mannschaft in Aschersleben. Eine komplette Klasse und weitere Schüler befinden sich in Quarantäne.

Positiver Coronafall am Jenaer Sportgymnasium

Gestern Mittag, 11.49 Uhr, verschickte Uwe Rost, der Schulleiter des Jenaer Sportgymnasiums, an die Mitarbeiter der Lehranstalt eine E-Mail mit folgenschwerem Inhalt. Am Sonntagabend habe man die Nachricht erhalten, dass ein Schüler positiv auf Covid-19 getestet wurde. In Absprache mit dem Gesundheitsamt und dem Ministerium seien umgehend Maßnahmen ergriffen worden.