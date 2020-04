Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Post Gera: Sportlich und wirtschaftlich gewappnet

„Wir nehmen unser Aufstiegsrecht war. Auch in schwierigen Zeiten“, sagt Post-Abteilungsleiter Rolf Häseler.

Der Post SV Gera ist der einzige Landesligist, der im nächsten Jahr in der Thüringenliga spielen möchte. Die Geraer hatten zum Saisonabbruch in der erstmals eingleisigen Landesliga Platz zwei hinter der SG Schnellmannshausen belegt.

In Sachen Wirtschaftlichkeit sieht man sich in Gera gewappnet. „Wir haben weniger Spiele, weniger Fahrtkosten und geringere Schiedsrichterkosten als in der Landesliga“, weiß Rolf Häseler, der die Mannschaft von Trainer Jens Friedrich auch sportlich in Schuss sieht. Lediglich auf der Torhüter-Position sieht Häseler noch Schwächen, da Stammtorwart Toni Hempel aufgrund seiner Schiedsrichtertätigkeit in der 3. Liga nur unregelmäßig zur Verfügung steht.

Außerdem würden die Geraer gern noch einen Spieler für den linken Rückraum verpflichten. Quantitativ ist der Kader groß genug. „Die Mannschaft hat sich sportlich die Chance Thüringenliga verdient. Aus den letzten sechs Begegnungen wurden elf Punkte geholt, womit wir uns aus dem Mittelfeld bis auf Rang zwei nach vorn schieben konnten“, so Rolf Häseler, der derzeit von keinen Abgängen ausgeht. Die offizielle Entscheidung über den Aufstieg fällt die Technische Kommission des Thüringer Handballverbandes am 25. April.

Bis dahin sollte auch feststehen, ob der Thüringenliga-Zweite SV Hermsdorf in die Mitteldeutsche Oberliga aufsteigen darf und damit ob die höchste Thüringer Handball-Spielklasse in der Saison 2020/21 mit elf oder zwölf Mannschaften stattfindet.