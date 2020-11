Post Mühlhausen: Aufreger und aufregend

Bergneustadt. In der Tischtennis-Bundesliga kassiert Post eine ärgerliche 2:3-Niederlage in Bergneustadt.

Sie hoben mehrfach die Faust, fuchsten sich in die Partie, kämpften bravourös – doch im finalen Doppel war das glückliche Ende nicht auf Seiten der Mühlhäuser. Trotz einiger Möglichkeiten unterlag die Post-Kombination Ovidiu Ionescu/Lubomir Jancarik im Spiel gegen Alvaro Robles/Stefan Fegerl mit 1:3, was eine 2:3-Auswärtsniederlage der Thüringer in Bergneustadt mit sich zog.