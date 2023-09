Post Mühlhausen ohne Chance in Grünwettersbach

Grünwettersbach. Der Tischtennis-Erstligist muss sich am Freitagabend 0:3 beugen und ist am Sonntag im Pokal-Achtelfinale gefordert.

Im dritten Saisonspiel musste Tischtennis-Erstligist Post Mühlhausen die erste Niederlage hinnehmen. Beim ASV Grünwettersbach unterlagen die Thüringer am Freitagabend nach einer durchwachsenen Leistung mit 0:3 und erlebten einen gebrauchten Tag. Schon im Eröffnungseinzel fand Steffen Mengel gegen Tiago Apolonia nur selten zu seinem Spiel. Insgesamt leistete sich der Postler zu viele einfache Fehler, obwohl er dank zwei gewonnener Sätze bis in den finalen Durchgang kam. Hier lag Mengel aber immer zurück und hatte zudem Pech, dass sein Gegner in der Schlussphase mehrfach Kantenbälle besaß (-6, 7, -5, 7, -7). Ovidiu Ionescu traf danach auf Abwehrroutinier Wang Xi und schien bis zum 10:8 auf Kurs. Er ließ sich aber den ersten Satz noch klauen und kam in der Folge nicht mehr zu seinem Spiel – 0:3 (-10, -4, -4). Nach der Pause bekam es Daniel Habesohn mit dem Nationalspieler Ricardo Walther zu tun und belohnte sich beim 2:3 (-8, 8, 12, -8, -3) nicht. Sonntag steigt das Pokal-Achtelfinale in Neckarsulm (14 Uhr).