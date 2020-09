Post Mühlhausen: Suche nach dem Wohlfühlfaktor

Mühlhausen. Post Mühlhausen startet am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Grünwettersbach in die Tischtennis-Bundesliga

Erik Schreyer hat bei seinem Team eine neue Lust und Gier ausgemacht. „Alle brennen darauf, dass es wieder losgeht“, sagt der Trainer des Tischtennis-Bundesligisten Post Mühlhausen. Nach Wochen diverser Trainingseinheiten, lokaler Turniere an den jeweiligen Trainingsorten und einem abschließenden internen Turnier in Mühlhausen, welches Daniel Habesohn für sich entschied, wird es nun wieder ernst. Am Sonntag gastiert der ASV Grünwettersbach zum 1. Spieltag am Kristanplatz (15 Uhr).