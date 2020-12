Post Mühlhausen verliert Auftaktspiel der Champions League

Mit einer erwarteten 1:3-Niederlage gegen Favorit Orenburg aus Russland ist der Post SV Mühlhausen am Freitag in die Gruppenphase zur Champions League im Tischtennis gestartet. Die Thüringer, bei denen Steffen Mengel durch ein knappes 3:2 gegen Ersatzmann Alexey Liventsov den zwischenzeitlichen Punkt zum 1:2 holte, wirkten über weite Strecken nervös, leisteten sich einige einfache Fehler und gaben mehrfach hohe Satzführungen aus der Hand. So ging Daniel Habesohn sowohl gegen Vladimir Samsonov als auch Marcos Freitas beim 0:3 jeweils leer aus. Im Eröffnungseinzel wusste Ovidiu Ionescu ebenso einige Chancen nicht zu nutzen und unterlag Freitas mit 1:3.

Am Samstag ist das spanische Team Leka Enea der Gegner, Sonntag folgt das abschließende Gruppenspiel gegen Bogoria Grodzisk Mazowiecki. Nur die ersten beiden Teams schaffen den Sprung ins Viertelfinale