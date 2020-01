Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Post SV Mühlhausen mit nächstem 3:0-Erfolg

Der Post SV Mühlhausen ist nach der Winterpause perfekt in die Tischtennis-Bundesliga gestartet. Zwei Tage nach dem 3:0-Heimerfolg über Jülich bezwangen die Thüringer am Sonntag den ASV Grünwettersbach mit dem gleichen Resultat und revanchierten sich damit für die 1:3-Niederlage aus dem Hinspiel.

Besonders Ovidiu Ionescu dürfte seinen Auftritt gegen Sathiyan Gnanasekaran noch lange in Erinnerung behalten. Nach einem Wechselbad der Gefühle lag Posts Rumäne im Entscheidungssatz 0:4 und 2:5 hinten und schien völlig von der Rolle. Doch als hätte jemand einen Schalter gedrückt, spielte er auf einmal forsch nach vorn und sich in einen Rausch. Neun Punkte in Folge gelangen ihm, was zur Folge hatte, dass das Spiel noch mit 3:2 nach Mühlhausen ging.

Spätestens damit war der Widerstand der Grünwettersbacher gebrochen, zumal Steffen Mengel zu Beginn Wang Xi mit sehr gutem Tischtennis überrascht hatte und dem Abwehrmann mit 3:1 den Zahn zog. Kapitän Daniel Habesohn, diesmal an Position drei aufgeboten, band den Sack mit einem 3:1 über Tobias Rasmussen zu und sorgte für Jubel in den Gästereihen.

Bereits am kommenden Mittwoch sind die Postler wieder gefordert, diesmal aber in der Champions League. Im Viertelfinal-Hinspiel stellt sich Topteam Saarbrücken am Kristanplatz vor. Die Begegnung startet um 19.30 Uhr.