Post SV Mühlhausen nach Niederlage unter Druck

Mühlhausen. Das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League hat der Post SV Mühlhausen gegen den 1. FC Saarbrücken verloren.

Stark gekämpft, aber die große Überraschung verpasst: Im Halbfinale der Champions League musste sich Tischtennis-Erstligist Post SV Mühlhausen im deutschen Duell mit dem 1. FC Saarbrücken TT 1:3 geschlagen geben und geht nun mit einer Hypothek ins Rückspiel. Dieses findet bereits am Sonntag statt (14 Uhr).

Vor sehr guter Kulisse bot gleich das erste Einzel Spannung. Ovidiu Ionescu zwang Darko Jorgic, seinerseits Nummer neun der Welt, bis in den verkürzten Entscheidungssatz, unterlag dort aber knapp und somit 2:3 (13:11, 6:11, 10:12, 11:8, 4:6). Ein bitteres Break, zumal in der Folge Daniel Habesohn als Außenseiter dem deutschen Nationalspieler Patrick Franziska gegenüberstand. Posts Österreicher fand nur im dritten Satz ins Spiel, vergab dort aber eine 7:2-Führung und verlor so 0:3 (5:11, 7:11, 9:11).

Die Hoffnungen lagen nun auf Steffen Mengel, der bei seiner Rückkehr lieferte. Im Duell der Dreier hielt er Cedric Nuytinck 3:1 auf Distanz (11:4, 9:11, 11:6, 11:5) und nährte die Hoffnung auf eine Aufholjagd. So kam es zum Duell der Einser zwischen Ionescu und Franziska. Nachdem beide einen Satz gewannen, gab der Rumäne eine 10:8-Führung aus der Hand – die Vorentscheidung zum 1:3 (11:9, 8:11, 10:12, 3:11).