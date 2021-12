Axel Eger zum neuen DOSB-Chef Thomas Weikert

Der deutsche Sport hat seinen Neubeginn. Nach quälenden Wochen gegenseitiger Bezichtigungen war es ein fliegender Wechsel. Einer, der Hoffnung stiftet.

So zügig wie die unter strengen Corona-Vorkehrungen abgespeckte Wahlversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes in Weimar durchexerziert wurde, so schnell ist der einstige Tischtennis-Weltpräsident Thomas Weikert zum unumstrittenen Hoffnungsträger aufgestiegen. Ganze zehn Tage hat er dafür gebraucht.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wie sehr die Delegierten am Ende der Ära Hörmann vom Wunsch nach Veränderung beseelt waren, zeigte die Vizepräsidenten-Wahl, die den drei noch einmal angetretenen Kandidatinnen der alten Führung nicht einmal den Hauch einer Chance ließ.

Was nun folgt, wird nicht so schnell zu reparieren sein: das Binnenklima des DOSB etwa, die Pflege der strategischen Beziehungen ins politische Berlin und zum Internationalen Olympischen Komitee, die Leistungssportreform und die Behütung des Breitensports. Doch die Termine drängen. Die Winterspiele von Peking als erste präsidiale Bewährungsprobe auf internationalem Parkett stehen unmittelbar vor der Tür, zu Hause wartet die notwendige Aufarbeitung der Causa Hörmann, die keinen langen Aufschub duldet.

Weikert darf als Präsident der Herzen gelten. Ein Sympath, der klare Positionen bezieht und trotzdem zum großen Versöhner werden kann. Alle Fliehkräfte des Sports aber wird auch er nicht bändigen können. Da er sich schon im kommenden Dezember erneut der – dann turnusmäßigen – Wahl stellen muss, drängt die Zeit doppelt. Weikerts Zukunft wird auch davon abhängen, wie viele Wunden in einem Jahr verheilt sind.