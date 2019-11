Gotha. Den zweiten Sieg in der 2. Basketball-Regionalliga Nord wollen die Rockets am Samstagabend einfahren.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Premiere für neue Trainerin

Am letzten Wochenende musste Iria Uxía Romarís Durán noch auf ihre Premiere als Trainerin der Rockets Gotha verzichten, da ein Problem in der Zwickauer Halle zum Spielausfall führte. Heute Abend ist es aber soweit. Die Basketballer aus der Residenzstadt empfangen zum siebten Saisonspiel in der 2. Regionalliga Nord die BG Litzendorf. Anwurf ist 19 Uhr.

Rein tabellarisch sind die Vorteile jedoch bei den Gästen aus Oberfranken zu finden. Sie liegen aktuell auf Rang fünf, die Gothaer als Vorletzter auf Platz elf. Dennoch stehen die Heimsiegchancen gut, denn Romarís Durán hatte durch den Spielausfall eine Woche mehr Zeit, die Mannschaft auf ihr erstes Spiel einzustellen. Die Spanierin trainiert übrigens nicht nur die Gothaer, sondern übernimmt Aufgaben beim Thüringer Basketball-Verband sowie beim Erfurter Kooperationspartner Löwen. Dieser spielt erst am Sonntag, sodass Romarís wegen der verfügbaren Doppellizenzspieler beste personelle Voraussetzungen für ihre Premiere vorfindet. Sie freue sich nach eigener Aussage sehr auf ihr erstes Spiel.

Zuvor sind in der Sporthalle Herzog Ernst die U19-Damen (10 Uhr/LB Jena), die Junior Rockets Gotha (13 Uhr/Alba Berlin) sowie die Rockets III (16 Uhr/SV TU Ilmenau) gefordert.

Rockets Gotha – BG Litzendorf, Samstag 19 Uhr TH Herzog Ernst