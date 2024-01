Preuß beim Biathlon-Weltcup in Oberhof: Fast ein schlechtes Gewissen

Oberhof Die deutschen Skijäger werden nach den starken Sprintrennen vor 20.500 Zuschauern in der Verfolgung nach hinten durchgereicht

Am Birxsteig, jenem steilen Anstieg, an dem die Stimmung im Oberhofer Hexenkessel den Siedepunkt erreicht, bekam Franziska Preuß ein schlechtes Gewissen. „Ich hatte fast vergessen, wie laut es dort ist“, sagte die Bayerin nach dreijähriger Abstinenz im Thüringer Wald. „Die Zuschauer geben alles und pushen einen unheimlich. Es ist echt schade, wenn man dann so fertig ist und nicht mehr attackieren kann.“ Am Ende der 10-km-Verfolgung beim Biathlon-Weltcup reichte es für sie nur zu Platz sieben. Damit war die als Sprint-Zweite in Rennen gegangene Preuß immerhin beste Deutsche.

Den Sieg sicherte sich Julia Simon im französischen Duell mit Justine Braisaz-Bouchet. Am Ende hatte die von Rang zehn gestartete Gesamtweltcup-Siegerin 18,9 Sekunden Vorsprung. Der wenig herzliche Handschlag im Ziel demonstrierte das unterkühlte Verhältnis zwischen beiden Teamkolleginnen, die aktuell einen juristischen Streit ausfechten. Braisaz-Bouchet wirft Simon vor, ihre Kreditkarte für Online-Einkäufe missbraucht zu haben. Ein schwelender Zwist, der sich jedoch nicht auf die sportlichen Leistungen der Französinnen auszuwirken scheint.

Dritte wurde vor 20.500 Zuschauern, die trotz einsetzenden Nieselregens eine ausgelassene Party feierten, Ingrid Landmark Tandrevold. Die Norwegerin entschied den Zweikampf auf der Schlussrunde gegen Elvira Öberg (Schweden) für sich und bescherte ihrem Team den nächsten Podestplatz. Zuvor hatten die norwegischen Männer im 12,5-km-Verfolgungswettbewerb eindrucksvoll ihre Ausnahmestellung untermauert. Beim ersten Weltcup-Sieg von Endre Strömsheim belegten sie die ersten fünf Ränge. Bester Deutscher war Johannes Kühn mit einer Minute Rückstand als Achter.

Benedikt Doll, der Sprint-Gewinner vom Freitag, hatte alle Chancen auf einen weiteren Erfolg bereits beim ersten Schießen eingebüßt. Drei Patzer leistete sich der Schwarzwälder liegend und sprach hinterher von „maximaler Dummheit“. Im zweiten Anschlag kamen noch zwei weitere dazu, so dass es nur noch zu Platz zwölf reichte. Schon in Lenzerheide war er nach dem Sprint-Triumph in der Verfolgung auf Rang 17 durchgereicht worden. „Auch wenn wir es viel trainieren: Im Duell-Schießen sind die Norweger einfach stärker – so ehrlich muss man sein“, gab Doll zu.

Sprint-Sieger Benedikt Doll leistete sich fünf Schießfehler und wurde in der Verfolgung nur Zwölfter. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

Franziska Preuß haderte derweil mehr mit ihrem läuferischen Auftritt. „Ich habe mich auf der Strecke sehr schwergetan, weil ich auch nicht den allerbesten Ski hatte. Da braucht man von Anfang an mehr Körner und hat am Ende nicht viel zuzusetzen“, meinte sie. Pech hatte indes Teamkollegin Vanessa Voigt, die in einer Abfahrt auf der letzten Schleife stürzte, sich das Steißbein prellte und dadurch noch einige Konkurrenten an sich vorbeiziehen lassen musste. Letztlich sprang Platz 18 heraus.

Am Sonntag, zum Abschluss der unter Plusgraden, Regenwetter und aufgeweichter Strecke leidenden Veranstaltung, stehen noch die beiden Staffelrennen auf dem Programm (11.30 und 14.25 Uhr). Zunächst peilen die deutschen Männer das dritte Podest im dritten Saisonrennen an. Danach geht es für die Frauen nach dem fünften Platz von Hochfilzen um Rehabilitation. Auf die lautstarke Unterstützung der feierwütigen Oberhofer Fans können sie sich dabei verlassen. Am Birxsteig erst recht.