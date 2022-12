Pro & Contra: Sollte Hansi Flick Bundestrainer bleiben?

Das war es schon für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar. Das 4:2 gegen Costa Rica ist zu wenig, weil Spanien nicht mithilft.

Essen. Die Analysen beim DFB werden nach dem erneuten WM-Vorrunden-Aus lange dauern. Sollte Bundestrainer Flick bleiben? Ein Pro & Contra.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf wich der Frage aus, ob es in der sportlichen Leitung nach dem peinlichen WM-Aus personelle Konsequenzen gebe. „Unser Fahrplan sieht vor, dass wir uns in der kommenden Woche zusammensetzen werden. Das bedeutet Hansi Flick, das bedeutet Oliver Bierhoff, Aki Watzke und meine Person“, sagte Neuendorf. Wir beschäftigen uns in einem Pro und Contra mit der Frage: Sollte Hansi Flick Bundestrainer bleiben?