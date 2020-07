Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Profi-Duo besteht Triathlon-Streckentest in und um Nordhausen

Zwar war es nur die Generalprobe und ein erster Test auf die im nächsten Jahr stattfindende deutsche Meisterschaft der Triathletinnen und Triathleten über die Mitteldistanz im Rahmen des Ican Nordhausen, trotzdem zeigten sich die beiden Profi-Triathleten Peter Seidel (Nordhausen) und Philipp Mock (Eschwege) bereits in guter Verfassung und hoffen, diese im Laufe diesen Jahres noch bei einigen Wettkämpfen unter Beweis stellen zu können. Endlich wieder Rennoutfit und Wettkampfmaterial – auch wenn es noch nicht die Titelkämpfe waren, so war bereits eine gewisse Form von Anspannung im Vorfeld der 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer Laufen zu spüren.

Ansteigende Form bei Konschak

Pünktlich um 9 Uhr erfolgte bei perfektem Triathlon-Wetter durch Renndirektor Ulrich Konschak der Startschuss für die beiden Profis sowie die Staffel des hiesigen Triathlon Nordhausen Vereins um Katja Konschak, Dennis Morgenstern und Stephan Knopf. Dabei zeigte Konschak, dass sie trotz zuletzt weniger Training nach der Geburt ihrer Tochter im Schwimmen wieder aufsteigende Form besitzt und hielt den Anschluss an ihre beiden Kontrahenten. Dies wollte auch Dennis Morgenstern, der zuletzt alleine eine gesamte Langdistanz über die doppelte Strecke zurücklegte, wurde nach nur wenigen Kilometern aber durch einen Platten ausgebremst, sodass er zu Beginn der zweiten Radrunde wieder an das Duo aufschloss. Dort zeigte insbesondere Philipp Mock, dass er „so gut in Form ist wie vielleicht noch nie“ und riss an den Anstiegen immer wieder eine Lücke zu Seidel.

Zufrieden nach dem Rennen

Auf dem abschließenden Halbmarathon bildete sich ein Duo um Mock und dem Arterner Staffelläufer Stephan Knopf, während Seidel mit etwas Abstand sein eigenes Rennen lief. In unter 1:25 Stunden für die 21 Kilometer durch die Nordhäuser Altstadt und das Gehege war Mock nur wenige Minuten langsamer als bei seinem zweiten Platz im Vorjahr. Den letzten Kilometer gingen beide noch mal bis an ihre Grenze. „Für einen Test unter Wettkampfbedingungen bin ich deshalb sehr zufrieden. Im Rennen wäre es noch schneller gegangen, vielleicht sogar in Richtung Bestzeit“, schätzt der deutsche Vize-Meister über die Langdistanz ein und hofft, im September noch beim Ironman Hamburg starten zu können.

Mock, Seidel und Knopf erhielten ebenfalls bereits einen Eindruck davon, wie sich 2021 der Zieleinlauf vor dem Nordhäuser Rathaus anfühlt: Nach 4:16 Stunden konnte das Trio das Zielband in die Höhe strecken. Während sie das diesmal noch gemeinsam taten, so wird im nächsten Jahr nur der Sieger erneut die Möglichkeit dazu erhalten.