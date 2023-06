Publikumsliebling bleibt im Paradies: FC Carl Zeiss Jena freut sich über Unterschrift

Jena. Nach einer wichtigen Vertragsverlängerung sucht der FC Carl Zeiss Jena nun vor allem für eine Position nach einer Verstärkung.

Publikumsliebling Maximilian Krauß hat lange gezögert und sich nun doch durchgerungen, mindestens eine weitere Saison beim FC Carl Zeiss Jena zu spielen. Der 26-jährige Offensivmann verlängerte am Freitag seinen zum Saisonende ausgelaufenen Vertrag an den Kernbergen bis Sommer 2024. Enthalten ist einer Mitteilung des FCC zufolge eine Option auf ein weiteres Jahr.

„Ich habe mich dafür entschieden, den beim FCC begonnenen Weg weiterzugehen, auch wenn es für mich Optionen gab, höherklassig zu wechseln“, sagt Krauß. Er fühle sich in Jena, in der Stadt, in Club und Mannschaft sehr wohl und habe eine enorme Unterstützung und Zuwendung von den Fans erfahren, „denen ich mich auch verpflichtet fühle“.

Große Freude bei Cheftrainer über die Vertragsverlängerung

Trainer René Klingbeil kommentiert die Personalie: „Es freut uns riesig, dass Maxi auch in der kommenden Saison Teil unserer Mannschaft sein wird. Wir wissen alle, was wir an ihm haben.“ Damit sei es gelungen, die Truppe im Kern zusammenzuhalten, „wofür ich allen, die daran beteiligt waren, sehr herzlich danken möchte“.

Maximilian Krauß (FC Carl Zeiss Jena) mit dem Pokal nach dem Sieg im Landespokal. Foto: Tino Zippel

Krauß lobt, dass in Jena etwas entstanden sei, das weiterwachse. „So bleiben wir als Mannschaft, die harmoniert und nun noch punktuell verstärkt wurde und ein tolles Trainer- und Funktionsteam hat, zusammen. Und hier ist auch mein Platz“, sagt der Außenstürmer, der in der abgelaufenen Saison zwei Tore erzielt, aber deutlich mehr vorbereitet hat. Krauß war im Sommer 2021 von der Spielvereinigung Unterhaching nach Jena gewechselt.

Suche nach zentralem Stürmer läuft auf Hochtouren

Der FC Carl Zeiss sucht nun noch nach einem treffsicheren zentralen Stürmer. Im Interview mit unserer Zeitung spricht Cheftrainer René Klingbeil darüber, mit welchen Argumenten er locken möchte – jetzt hier lesen.

Schnelle Buchungen, aber auch Kritik am neuen Preissystem fürs Ernst-Abbe-Sportfeld

Joel Richter wechselt vom Berliner AK zum FC Carl Zeiss Jena