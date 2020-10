Punkteteilung und Rückschlag für Großkochberg

Die Großkochberger Tischtennisspieler waren in der 1. Bezirksliga aktiv.

Großkochberg/Gera. Tischtennisspieler in der ersten Bezirksliga kämpfen weiter um Klassenerhalt

Während der SV 1956 Großkochberg in der 1. Ostthüringer-Tischtennis-Bezirksliga sein Pflichtspielprogramm fortsetzte, bekam der 1. TTC Saalfeld eine Verschnaufpause.

Zu seinem vierten Saisonspiel hatte es das mittlerweile Staffel-Urgestein aus dem Goethe-Örtchen mit dem Aufsteiger WSG Lobeda zu tun, in dessen Reihen der Ex-Königseer Thomas Reuß spielt. Die Großkochberger begannen stark, gewannen die Doppel sowie den Einzelauftakt, was die 3:0-Führung gebracht hat. Die Rand-Jenaer kamen jedoch immer besser ins Spiel, verkürzten (2:3, 3:4), glichen aus (5:5) und spielten sich kurz vor Ultimo in Vorderhand (6:5, 7:6). Die letzte Einzelbegegnung musste nun die Entscheidung bringen über Heimniederlage oder Punkteteilung.

Andre Grüner behielt letztendlich die Nerven, kam nach einem 2:2 Satzausgleich im fünften Durchgang zu einem knappen 11:9 Erfolg, welcher das Unentschieden in letzter Sekunde war, das einen weiteren Zähler in Richtung Klassenerhalt brachte. Großkochberg punktete in dieser Begegnung durch Thomas Schröder, Andre Grüner (beide 2,5), Mario Kind (1,5) und Florian Rosenkranz (0,5).

Am darauffolgenden Spieltag dann ein Rückschlag für die Großkochberg, wobei das klare 8:2 für die OTG Gera gegen den SV 1956 Großkochberg nicht das wahre Spielvermögen des Vertreters aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ausdrückt.

Die Großkochberger gingen in diesem Match fünfmal über die Distanz von fünf Sätzen, bei denen sie nur einmal das bessere Ende durch Florian Rosenkranz auf ihrer Seite hatten, womit man in dieser Phase des Spieles auf 2:4 verkürzte. Dagegen unterlagen Florian Rosenkranz/Andre Grüner im Doppel, Rosenkranz in einem weiteren Einzel sowie Grüner gar zweimal.

Die Gastgeber übernahmen die Führung (3:0). Thomas Schröder besorgte das 1:3. Beim Stand von 2:7 unterlag Andre Grüner nach einer 2:0-Satzführung am Ende 2:3. Damit war die Niederlage für die Großkochberger in Ostthüringen besiegelt.