Punktspiel des FC Rot-Weiß Erfurt gegen Inter Leipzig abgesagt

Erfurt. Das Punktspiel von Fußball-Oberligist FC Rot-Weiß Erfurt am Mittwoch beim FC International Leipzig fällt aus. Die Sachsen können die Corona-Auflagen nicht erfüllen.

Als Grund für die kurzfristige Absetzung der Partie im Eilenburger Ilburg-Stadion nannte der Oberligist aus Leipzig die sächsische Corona-Schutzverordnung. Demnach sei bei der Partie die Zahl von Personen über 16 Jahre ohne Impfschutz oder Nachweis einer Genesung auf zehn beschränkt. „Diese Auflage können wir nach Rücksprache mit allen Beteiligten für diese Begegnung nicht erfüllen“, erklärte Inter-Geschäftsführer Holger Herzberg: „Wir mussten deshalb leider absagen und bitten alle Fans um Verständnis.“

Nach der Corona-Zwangspause und der Rückkehr in den Ligabetrieb vor zehn Tagen beim FC An der Fahner Höhe (0:1) muss sich der FC Rot-Weiß damit bis zum nächsten Punktspiel wieder gedulden. Laut Spielplan tritt Erfurt nun am 28. November zu Hause gegen Aufsteiger Einheit Wernigerode an, bevor die wegen der Corona-Quarantäne verschobenen Begegnungen gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf (5. Dezember) sowie gegen den SV 09 Arnstadt (8. Dezember) nachgeholt werden.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Letzter Auftritt im Steigerwaldstadion vor dem Jahreswechsel ist aus heutiger Sicht die Partie gegen den ambitionierten VfB Krieschow am 12. Dezember. Allerdings ist angesichts der schwierigen Corona-Lage noch unklar, wie viele Zuschauer unter welchen Bedingungen in die Arena dürfen. Wann das ursprünglich Duell gegen Inter Leipzig nachgeholt wird, ist noch offen.