Punktspiel des FC Rot-Weiß Erfurt beim SV 09 Arnstadt ist abgesagt

Erfurt. Die Corona-Zwangspause beim FC Rot-Weiß Erfurt geht weiter. Inzwischen ist auch das Punktspiel am kommenden Samstag beim Thüringer Rivalen SV 09 Arnstadt abgesagt.

Fußball-Oberligist FC Rot-Weiß Erfurt muss sich bei der Rückkehr in den Ligabetrieb weiter gedulden. Weil die letzten Akteure erst am Donnerstag die Quarantäne verlassen können, wurde nun auch das für Samstag geplante Punktspiel beim Thüringer Aufsteiger SV 09 Arnstadt abgesetzt.

Der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) begründete die Entscheidung damit, dass die Gesundheit der Spieler absoluten Vorrang habe. Nach zahlreichen Coronafällen im Kader des Fünftligisten kehrte Rot-Weiß zwar am Montag in den Trainingsbetrieb zurück, zunächst allerdings mit reduziertem Kader.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Damit steht fest, dass der Oberligist frühestens am Samstag, 6. November, mit dem Nachholspiel beim FC An der Fahner Höhe nach dann fast einmonatiger Pause aus der Zwangspause zurückkehren wird. Darüber hinaus stehen zwei weitere Punktspiele in der Warteschleife. Für das ausgefallene Duell gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf gibt es momentan ebenso noch keinen neuen Termin wie für die nun abgesetzte Partie in Arnstadt.