Radball-Saison soll ohne Rückrunde beendet werden

Stadtilm/Langenleuba. Der Thüringer Radsportverband, hofft bis zu den Sommerferien die Saison im Radball noch in einer reduzierten Form abschließen zu können. Das teilte Karsten Olbrich (Langenleuba), der verantwortliche Koordinator im TRV, unserer Zeitung mit.

Geplant ist, die Hinrunden der begonnenen Saison im Erwachsenenbereich zu beenden, um so die Saison auch werten zu können. Olbrich: „Was ich schon mit Gewissheit sagen kann, ist das die Rückrunden-Spieltage in der Oberliga-Elite gestrichen werden.“ In der Verbandliga hängt das vom Wiederstart nach einer Vorbereitungszeit ab. „Wir wollen die Saison zwar ausweiten, aber in jedem Fall mit den Sommerferien abgeschlossen haben.“, so Olbrich. Gelänge das nicht, müsse die Saison abgebrochen und annulliert werden.

Der Thüringenpokal würde in der neuen Saison dann abgeschlossen. Karsten Olbrich: „Die Idee ist es, im September 2021 die Saison mit den Thüringenpokalen in allen Nachwuchs-Klassen und bei der Elite zu starten.“

Sobald es Lockerungen geben sollte, ist davon auszugehen, dass zunächst der Nachwuchs wieder ins Training einsteigen kann. Ob auf Bundesebene in den Klassen U13, U15, U17 und U19 weiterführend dann aber der Rückstand aufzuholen wäre, bleibt aktuell fraglich. „Es ist schwer vorstellbar, dass hier ausreichend Zeit bleiben wird, da eigentlich ab März die Viertelfinals zur DM fortlaufend auch stattfinden sollen. Dies setzt aber die immer noch offene Qualifikation in den einzelnen Bundesländern voraus“, so Olbrich. Hierzu steht die Entscheidung des Bund Deutscher Radsportler (BDR) im Moment noch aus, der abwartet und entscheiden will, sobald die Corona-Situation abschätzbarer ist.

In Thüringen sind unterdessen trotz Corona Trainerlehrgänge geplant. Die TRV-Sparte Radball führt setzt die C-Lehrgänge fort. „Der Lehrgang findet aktuell mit Aufgabenstellungen per Mail und Selbststudium statt. Für Ende Februar ist dann die Prüfung angesetzt und die wollen wir idealerweise für die zwölf Thüringer Teilnehmer erfolgreich beenden“, hofft Radball-Koordinator Karsten Olbrich. Teilnehmer sind vom RSV Stadtilm, der TSG Stotternheim, OTG Gera, Blau-Gelb Ehrenberg und Olbrichs Heimverein SV Langenleuba-Niederhain gemeldet.

Außerdem will der Thüringer Radsportverband die Radball-Vereine im Freistaat unterstützen, die Corona-Pandemie auch wirtschaftlich unbeschadet zu überstehen. Diesbezüglich ist eine Diskussion angeregt. Entscheidungen sollen diesbezüglich im März folgen.