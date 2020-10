Nach langer Zwangspause stand das letzte Wochenende im September ganz im Zeichen des Radballs in Langenwolschendorf. Für die ersatzlos gestrichene Deutsche Meisterschaft wird ein Bundespokal ausgespielt, deren Halbfinale im „Schleizer Hof“ stattfand.

Da die Halle nur Sportler, Trainer und Organisatoren betreten durften, konnten die Zuschauer das Spielgeschehen auf einer Video-Leinwand miterleben. Die Gegner im Halbfinale, für das Langenwolschendorfer Duo Kebsch/Paschka, waren die Radballer aus Hannover, Großkoschen, Kemnat und Eberstadt.

Im ersten Spiel konnten sich Nils und Manuel gleich mit 11:0 gegen Hannover durchsetzen. Auch im zweiten und dritten Spiel konnte Lawo überzeugen. Eberstadt wurde 9:1 und Kemnat mit 8:0 bezwungen. Im letzten Spiel für Lawo ging es um den Tagessieg gegen Großkoschen. Hier war Trainer Tino Kebsch allerdings nicht mit der Leistung seiner Schützlinge zufrieden. Beide hatten wohl ihren Gegner auf die leichte Schulter genommen.

Am Ende hatten sie Mühe, einen 5:3-Erfolg über die Zeit zubringen. Somit konnten sich Tagessieger SG Langenwolschendorf und Großkoschen als Zweiter für das Bundesfinale am 17. Oktober in Großkoschen qualifizieren. Schon am 22. August konnten sich Nils Kebsch und Manuel Paschka bei einem internationalen Turnier behaupten. Sie gewannen den „Großen Preis von Mecklenburg“ in Wöbbelin.