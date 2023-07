Bahnsprinter Jakob Vogt vom TSV Breitenwobis gewinnt EM-Gold der Junioren

Anadia. Bei der Bahnrad-EM der Junioren gab es einen goldenen Auftakt für Jakob Vogt vom TSV Breitenworbis. Zwei weitere Thüringer sind bei den Titelkämpfen in Portugal am Start.

Bahnradsportler Jakob Vogt ist mit einem vollen Erfolg in die Junioren-EM gestartet. Der 18-Jährige vom TSV Breitenworbis gewann im portugiesischen Anadia im Teamsprint an der Seite von Pete-Collin Flemming (Fürstenwalde) und Colin Rudolph (Venusberg) die Goldmedaille. Das deutsche Trio gewann das Finale gegen Frankreich in 44,966 Sekunden mit deutlichem Vorsprung.

Bereits im Halbfinale fuhren sie die Bestzeit und wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Auch in der Qualifikation waren die deutschen Junioren in 45,454 Sekunden schneller als alle anderen Nationen und bestätigten dies letztlich im Finale mit ihrem Goldlauf. Vogt startet bei der EM zudem noch im 1000-m-Zeitfahren und im Keirin.

Weitere Thüringer EM-Teilnehmer sind in der gleichen Altersklasse Seana Littbarski-Gray vom RSC Turbine Erfurt, die in der Mannschaftsverfolgung auf eine Medaille hofft. Im Sprintbereich der U23 ist Willy Weinrich (TSV Breitenworbis) am Start.

In der Einerverfolgung der U23-Männer hat derweil Tobias Buck-Gramcko (Göttingen) von der Thüringer Continental-Mannschaft Rad-Net Oßwald das kleine Finale gegen den Briten Joshua Tarling verloren und Rang vier belegt.