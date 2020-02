Sensationell auf Platz sieben gestürmt

Einen hervorragenden siebenten Platz holte der Stadtilmer Mountainbiker Florain Anderle bei der deutschen Meisterschaft im Cyclo-Cross, dem Querfeldein-Rennen, die in Albstadt ausgetragen wurden. Er kam hinter Sieger Marcel Meisen (Alpecin-Fenix), der kurios 59 Minuten und 59 Sekunden fuhr, als Siebter mit einem Rückstand von 3:31 Minuten ins Ziel.

Auf dem durch die Witterung für die winterliche Jahreszeit zwar schnee- aber auch schlammfreien Parcours überraschte der Thüringer. Das tückische Gelände bot flache Wiesenkurse, vier Sandpassagen und lange Geraden. Die wechselnden Witterungsverhältnisse veränderten die Strecke stündlich. Das Elite-Rennen war so von sehr vielen Stürzen geprägt.

Anderele, der für seinen Heimatverein RSV Stadtilm an den Start ging, hatte da riesiges Glück. Durch Gesamtplatz 12 in der abgelaufenen Cyclo-Cross-Bundesliga begünstigt, ging Anderle zur DM mit der Startnummer 11 aus der zweiten Startreihe ins Rennen. „Ich konnte geschickt an allen Stürzen vorbeifahren und fand mich als Fünfter im Gelände wieder“, so Anderle.

Die schweren Bedingungen zerrissen das Fahrerfeld dann weiter, und Anderle behauptete sich vorn. Runde um Runde fuhr er eine saubere Linie, blieb ohne Defekt und musste nur die beiden Favoriten Meisen und Weber an sich vorbeifahren lassen. Auf Platz sieben liegend, ging es in die letzte, siebte Runde.

Dann unterlief Anderle doch ein Fahrfehler, und der Wiesenbacher Egger fuhr noch vorbei, schaffte es knapp 15 Sekunden vor dem Stadtilmer ins Ziel. Anderle angestachelt holte alles aus sich heraus, verdrängte um den DM-Platz sieben noch den schwächelnden Max Lindenau (Stevens Racing Team) und feierte überglücklich DM-Platz sieben. „Ein riesiger Erfolg für mich. In Anbetracht der Konkurrenz hatte ich vor dem Rennen nicht wirklich mit einem Platz unter den besten zehn Fahrern Fahrern gerechnet.“