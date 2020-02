Rampensau mit reichlich Ironie

Lars Wolf weiß sich zu entschuldigen – und zwar musikalisch. Als dem Hallensprecher des HBV Jena 90 im vergangenen November ein geografischer Fauxpas unterlief, er versehentlich die Gäste von Concordia Delitzsch in Sachsen Anhalt verortete, reagierte er zur Halbzeitpause prompt. Er berichtigte sein Defizit in Sachen Heimatkunde und verwies darauf, dass der Gegner samt Entourage aus Sachsen stammt. Doch damit nicht genug. Geradezu schelmisch schob er noch einen Song hinterher. Bei besagtem Liedgut handelte es sich um „Sing mei Sachse, sing“ (1979) von Jürgen Hart. „Das ist für euch!“, ließ Lars Wolf die Schlachtenbummler damals wissen und griente dann in seiner Sprecherkabine im Sportkomplex Lobeda-West in Jena, wohlwissend, dass ihm mit dem Song ein gewaltiger Schenkelklopfer geglückt war. Und tatsächlich mangelte es nicht an lachenden Gesichtern auf der Tribüne. Wolf war sichtlich zufrieden.

Seit 2018 hat der 43-Jährige das Kommando am Mikrofon der Handballer aus Jena inne. Das Besondere daran ist jedoch, dass Lars Wolf von Haus aus kein Handballer ist. Bevor er das Amt des Sprechers übernahm, hatte er mit diesem sportlichen Metier nicht sonderlich viel am Hut. Dafür verfügte er über Erfahrung am Mikrofon, gab er doch die Stimmungskanone bei den Wettkämpfen der Ringer aus Jena. Ringen wiederum ist die sportliche Heimat von Lars Wolf, der zuerst die Sportschule in Zella-Mehlis besuchte, 1993 schließlich auf das Sportgymnasium in Jena wechselte, wo er 1994 sein Abitur machte. Da sich jedoch die Jenaer Ringer aus dem Wettkampfbetrieb zurückzogen, war es auch mit seinem Sprecher-Dasein vorbei – zumindest vorläufig. Denn Wolf kennt wie gefühlt jeder Athlet, der das Internat in Jena besuchte, Sportarzt Detlef Stanek, der seit Ewigkeiten beim HBV Jena involviert ist. Bei einem zwanglosen Gespräch ließ der Mediziner durchblicken, dass die „Gang von der Saale“ auf der Suche nach einem Verbalakrobaten sei. „Ich habe mir dann zwei Spiele angeschaut und habe erkannt, dass das ziemlich lahme Veranstaltungen sind. Kein Sprecher, keine Moderation und keine Musik. Da musste etwas geschehen“, erinnert sich Wolf, der das Licht der Welt in Zwickau erblickte.

Sein Debüt gab er am 14. Januar 2018. An jenem Tag empfing der HBV Jena in der Thüringenliga den HSV Ronneburg. Wolf muss nicht lange überlegen, das Datum kommt ad hoc. „Es scheint gepasst zu haben“, sagt Wolf leicht süffisant. 2018 wiederum war auch das Jahr, indem die Jenaer gen Mitteldeutsche Oberliga aufstiegen. Nur kurze Zeit nach seinem Debüt am HBV-Mikrofon kam ihm die Ehre zu, durch das Programm der Handball-Arena in Jena-Burgau zu führen. 1500 Zuschauer waren zugegen, als der HBV Jena auf den SV Hermsdorf traf. Der Emporkömmling aus der Universitätsstadt empfing den Platzhirsch in Sachen Handball in Ostthüringen – und siegte hochdramatisch mit dem letzten Angriff. „Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, immerhin konnte ich da 1500 Zuschauer animieren und Interviews mit Bundesligatrainern führen, sagt Wolf, der mit einem Augenzwinkern betont, dass er ja immer noch darauf hofft, entdeckt zu werden. Und ja, er sei eine Rampensau.

Dass er vor seinem Debüt mit der Handball-Materie nicht sonderlich vertraut war, betrachtet Wolf im Nachhinein als Vorteil. „Im Ringen kannte ich mich aus. Bin dann als Sprecher auch regelmäßig über das Ziel hinausgeschossen, da ich Entscheidungen der Schiedsrichter besser einordnen konnte. Außerdem konnte ich auch nie meinen Mund halten“, erklärt Wolf, der seine schönste Zeit als aktiver Ringer von 2000 bis 2002 bei Rotation Greiz in der Bundesliga erlebte. Aufgrund der fehlenden Sachkenntnisse in Handball habe er seine Emotionen sehr gut im Griff. Natürlich habe er in den gut zwei Jahren einiges dazugelernt, doch wann es sich im Handball um ein Foul handelt und wann nicht, kann er auch nach gut zwei Jahren nicht immer erkennen. Wolf lacht herzhaft, wenn er über dieses Defizit spricht.

In jenem Lachen wiederum spiegelt sich die Essenz der Mikrofon-Arbeit von Lars Wolf wider: Er agiert fast nie verbissen oder bierernst, sondern kommentiert das Dargebotene mit reichlich Ironie – und dergleichen findet man in der mitunter humorfreien Sportwelt eher selten. Als ein Spieler einmal ausrutschte und zufällig der Winter vor der Tür sein Unwesen trieb, meinte Wolf nur, dass da wohl jemand vergessen hat auf der Platte zu streuen. Zierte das kleine Leder indes zu viel Harz, sodass es fast unbrauchbar war und HBV-Protagonist Marcel Popa die klebrige Materie auf seiner Hose verteilte, äußerte sich Wolf am Mikrofon diesbezüglich wie folgt: „Da freut sich jede Hausfrau auf die Wäsche.“ Die Liste mit den eher unkonventionellen Ansagen von Wolf ist lang. Sehr lang sogar. „Alles in allem möchte ich aus dem sportlichen Wettkampf ein Event machen“, sagt Wolf über seinen ganz persönlichen Anspruch am Mikrofon. Und auch wenn sein Herz für den HBV Jena schlägt, lässt es sich der Vokalmatador nicht nehmen, auch hin und wieder einen ansehnlichen Spielzug des Gegners zu loben. „Das vermisse ich sehr oft in anderen Hallen. Da wird fast immer nur auf die eigene Mannschaft geschaut“, kritisiert Wolf, der vom Handball mittlerweile sehr angetan ist. Der Spannungsbogen sei enorm, könne man doch mit vier Toren in Führung liegen und am Ende dennoch verlieren.

Mit vernehmbarem Stolz berichtet Wolf davon, wie er denn erstmals mit dem Objekt der Begierde in Berührung kam. 1994 gab er den Moderator am letzten Schultag. Das Mikrofon und er gingen umgehend eine stimmige Symbiose ein. „Das war legendär. Davon reden Lehrer und Erzieher heute noch. Bei diversen Jubiläen werde ich immer wieder darauf angesprochen.“ Rückblickend kommt Wolf zu der Erkenntnis, dass an jenem Tag erstmals sein Moderationstalent zum Vorschein kam. Generell habe er mit der freien Rede noch nie Probleme gehabt. Auch von Berufswegen her sei er es gewohnt, vor Menschen zu stehen und zu referieren. Wolf arbeitet als Justizbeamter bei der Thüringer Generalstaatsanwaltschaft in Jena, wo er angehende Justizwachtmeister ausbildet. Rhetorik, Pädagogik und auch Selbstpräsentation würden dabei eine tragende Rolle spielen. „Da habe ich auch viel über mich selbst in Erfahrung bringen können.“ Aufgeregt sei er nur noch vor der Handball-Arena, ein normaler Spieltag bereite ihm indes keine schlaflosen Nächte mehr.

Und Musik? „Musik ist für mich bei solchen Veranstaltungen ein ganz wichtiger Bestandteil“, betont Lars Wolf, der diesbezüglich sehr breit aufgestellt ist. Zu trübsinnigem Synthiepop der 80er-Jahre gesellen sich Hiphop- und auch Indie-Rock. Nirvana, Pearl Jam oder Rage Against the Machine. „Auf den härteren Gitarrensound habe ich oftmals vor meinen Ringwettkämpfen zurückgegriffen, um mich in Stimmung zu bringen“, berichtet Lars Wolf, der bei einem Genre jedoch so gar keinen Spaß versteht: Ballermann Hits. Dergleichen sei ein absolutes Unding für ihn, würde aber auch in HBV-Kreisen nach einem Spiel nicht selten konsumiert werden. „Das geht gar nicht. Das werde ich nie verstehen.“Doch so ausdifferenziert der Musikgeschmack des Hallensprechers auch sein mag, letztlich thront über allem eine Band: Depeche Mode. Wolf hat die Herren Gahan, Gore und Wilder sogar schon einmal persönlich getroffen. Und zwar vor einem Konzert im Juni 2017. Dass ihm diese Ehre zuteilwurde, hat er einer Anekdote rund um die Band aus England zu verdanken, die er auch einem polternden Radiosender aus der Region erzählte, der im Vorfeld des Konzerts persönliche Geschichten zu Depeche Mode sammelte und die besten mit Freikarten honorierte. „Ich besaß das Greatest-Hits-Album, das damals Amiga in der DDR veröffentlichte. Plötzlich klingelten bei mir sehr viele Mädchen aus meiner Schule, doch leider waren sie wirklich nur an der Schallplatte interessiert.“

Besagte Geschichte habe er dann auch den drei Musikern beim „Meet and Greet“ vor dem Konzert erzählt. Sie hätten gelächelt, erinnert sich Lars Wolf.