Ranis kommt unter die Räder – Hirschberg siegt klar

Bad Blankenburg. Testspiele, Kreisliga: Leistungsgerecht Unentschieden trennten sich indes Pößnecks Landesklassenreserve von der in der Kreisklasse spielenden zweiten Mannschaft des TSV Bad Blankenburg

Bad Blankenburg II – VfB 09 Pößneck II 2:2 (1:1)

Leistungsgerecht Unentschieden trennte sich Pößnecks Landesklassenreserve von der in der Kreisklasse spielenden zweiten Mannschaft des TSV Bad Blankenburg. Die Gäste hatten den besseren Start und gingen bereits in der 10. Minute durch Leeg in Führung. Doch die unterklassigen Platzherren versteckten sich nicht und konnten kurz vor der Pause und nach knapp einer Stunde durch einen Doppelpack von Vofrei die Partie drehen. Aber die Lucanus-Elf wollte sich nicht mit der drohenden Niederlage abfinden, mobilisierte noch einmal alle Kräfte und belohnte sich für die Bemühungen mit dem verdienten Ausgleich, den Zigan per Strafstoß erzielte.

Unterloquitzer SV – SG TSV 1860 Ranis 8:4 (4:1)

Unterloquitz. Überraschend mussten sich die Burgstädter beim Kreisklassisten klar geschlagen geben, der über weite Strecken überlegen war. Die Führung durch Hopf konnte zwar Hahn per Strafstoß für die SG ausgleichen, doch danach brachen beim Kreisligisten alle Dämme und die Platzherren schossen durch Probst (3) und Hopf (2) bis zur 70. Minute eine klare 6:1 Führung heraus. Die Gäste gaben aber nicht auf und konnten durch Pechmann (2) und Hahn bei einem weiteren Gegentreffer von Georgi wenigsten Ergebniskosmetik betreiben, ehe Hopf für Unterloquitz den Schlusspunkt setzte.

SV Fortuna Gefell – FSV Hirschberg 1:6 (1:4)

Gefell. Die Saalestädter starteten druckvoll, gingen früh durch Noack nach Vorlage Müllers in Führung, der wenig später eine Großchance liegen ließ. Im Gegenzug hatte Gefells Müller nach einem weiten Abschlag den Ausgleich auf dem Fuß und auch bei Standards machte die FSV-Abwehr nicht den sichersten Eindruck. Doch in der Offensive spielte der Kreisligist seine individuellen Stärke aus und sorgte nach Toren von Eck, Müller per Einzelleistung und wiederum Eck per Abpraller bis zur Pause für eine Vorentscheidung, auch wenn zwischendurch Kant nach Flanke von Lanitz für die Fortuna verkürzen konnte. Im zweiten Abschnitt erhöhte Kad nach Solo von Wöllner, der später per Strafstoß wie auch Rausch per Freistoß am starken Keeper Wolf scheiterte, ehe Najat Abdullah für den Endstand sorgte. Weitere FSV-Tore durch Hamidi und Finke verhinderte das Alu und auf der anderen Seite ließen die nie aufsteckenden Gefeller Großchancen durch zweimal Reinhardt und Müller zur Resultatsverbesserung liegen.

FC Chemie Triptis – VfB 1990 Gera 2:1 (0:1)

Triptis. Der FC Chemie konnte sich vor der Pause zwar ein klares Chancenplus erarbeiten und hätte führen müssen, lag aber zu diesem Zeitpunkt zurück. Vor allem Reupsch, Wahl und Sattler ließen beste Möglichkeiten liegen. Stattdessen führte ein Konter zur Führung durch Schubert, der im zweiten Abschnitt mit einer Direktabnahme knapp scheiterte. Doch Triptis steckte nicht auf und konnte sich durch Tore von Reupsch nach Vorlage von Sattler und Sattler selbst nach Pass von Weiß noch mit einem Sieg belohnen.

SG VfR Bad Lobenstein III – VfB Plauen-Nord 0:5 (0:2)

Bad Lobenstein. Obwohl die SG gute Phasen und auch gute Möglichkeiten besaß, setzte es am Ende eine klare Niederlage. Der Vogtlandklassist erwies sich abgezockter, erfahrener, war spielerisch, taktisch besser; war bei der Chancenverwertung kaltschnäuziger und siegte verdient, wie SG-Trainer Volker Wüstefeld bilanzierte. Für die Platzherren, die bei fünf guten Chancen glücklos im Abschluss blieben, war es ein lehrreiches Spiel, vor allem für die eingesetzten Nachwuchsspieler.

Freundschaftsturnier in Gräfenwarth gewinnt TSG Kaulsdorf

Gräfenwarth. Der Landesklassist aus Kaulsdorf konnte sich bei einem Freundschaftsturnier in Gräfenwarth durchsetzen und siegte im Finale gegen den FSV Schleiz II mit 2:0. Zuvor setzte sich Kaulsdorf im Halbfinale gegen die SG SV Gräfenwarth mit 5:0 durch. Auch das andere Halbfinale war eine klare Angelegenheit zugunsten des FSV Schleiz II, der den Ortsnachbarn vom LSV 49 Oettersdorf durch Tore von Picker, Nukovic, Greiner und Milan mit 4:0 bezwang. Spannend war das Spiel um Platz 3 zwischen Gräfenwarth und Oettersdorf. Nach dem es nach der regulären Spielzeit 2:2 stand (Tore Oettersdorf Zölsmann und Weber) konnte sich Oettersdorf vom Elfmeterpunkt mit 6:5 behaupten.