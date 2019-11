Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ranis neuer Tabellenführer, Oppurg ohne Probleme

SV Moßbach II – TSV 1898 Oppurg 0:4 (0:2)

Völlig verdient verließen die Oppurger den Platz als Sieger. „Wir waren die bessere Mannschaft, haben die Zweikämpfe gewonnen und auch die Einstellung hat gestimmt. Wir hätten sogar noch höher gewinnen können“, sagte der zufriedene TSV-Trainer, Mathias Schwalme, nach dem Spiel. Seine Elf begann druckvoll. Nachdem Muhammad mit dem ersten Angriff an Keeper Wolfram scheiterte und Moradic freistehend vergab, erzielte Rein nach glänzender Vorarbeit von Bockner die frühe Führung (10.). Die Moßbacher suchten meist durch Standards den Erfolg, kamen aber über Ansätze durch Milz Kopfball und Wieduwilts Abschluss nicht hinaus. Nach einer Viertelstunde verflachte das Spiel. Dennoch besaßen die Gäste die klareren Möglichkeiten. Doch Muhammad verfehlte aus Nahdistanz das leere Tor und nach einer Ecke kratzte Hopfe einen Schuss von Rein von der Linie, ehe Bloche nach Zuspiel von Muhammad (40.) und kurz nach Wiederanpfiff Moradic per Kopf nach präziser Flanke von Bockner für die frühe Vorentscheidung sorgten. Kurz danach hätte Bockner nachlegen können, aber dessen Volleyschuss strich knapp am Winkel vorbei. Auf der Gegenseite hätten die Gastgeber, die kurz vor dem 0:2 durch Beilschmidt eine gute Schusschance besaßen, vielleicht das Spiel noch etwas spannend machen können. Doch eine Doppelchance von Jäger vereitelte Keeper Klötzing (53.) glänzend. Stattdessen machte Bockner (70.) nach einem Pass von Rein den Deckel drauf. Den Ehrentreffer für die nie aufsteckenden Moßbacher vergab der eingewechselte Biedermann, der freistehend das lange Eck verfehlte. Auf der anderen Seite scheiterte Muhammad am Pfosten. Am Ende sprach Moßbachs Spielertrainer Michael Wilfert „von einem verdienten Oppurger Sieg. Wir kamen nicht in die Zweikämpfe, konnten die Ausfälle nicht kompensieren“.

LSV 49 Oettersdorf – SG TSV 1860 Ranis 2:3 (0:2)

Die Raniser übernahmen durch diesen Sieg die Tabellenführung. „Es war ein verdienter Sieg. Wir hätten aber den Sack früher zumachen müssen. Selbst nach dem 1:3 hätten wir alles entscheiden können. So wurde es zum Schluss noch einmal etwas eng“, lautete das Fazit von Peter Gaebler, Co-Trainer der Raniser. Dagegen haderte LSV-Trainer Alexander Schuldes mit der Anfangsphase seiner Elf. „Die erste Viertelstunde haben wir total verschlafen. Das konnten wir nicht mehr aufholen.“ Zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste bereits mit 2:0. Bei der Führung tankte sich Hahn durch und überwand den im Tor stehenden Zölsmann. Und zwei Minuten später köpfte Pechmann eine Klett-Ecke in die Maschen. Dieser Doppelschlag spielte den Burgstädtern in die Karten. Als Brei kurz nach Wiederanpfiff einen Rückpass von Weedermann zum 0:3 versenkte, schien die Partie entschieden. Aber der LSV gab sich noch nicht geschlagen, war laut Schuldes „in der 2. Halbzeit von den Spielanteilen gleichwertig“ und machte die Partie durch den Treffer durch Lars Freimuth mit Schuss ins lange Eck wieder spannend. Jetzt witterten die Platzherren ihre Chance, vor allem als Müller mit einem Schuss ins obere Eck in der 63. Minute der Anschluss gelang. Auf der anderen Seite verpassten die Gäste die endgültige Entscheidung. So mussten sie noch zittern, denn die Schuldes-Elf warf alles nach vorn und hätte fast noch einen Zähler retten können. Aber Kornelli traf aus der Distanz nur die Latte. Hinter Ranis folgen punktgleich Oppurg und Oettersdorf in der Tabelle.

FSV Orlatal Langenorla – SG SV Grün-Weiß Tanna 3:1 (2:0)

Im Kampf um die Meisterschaft konnten die Orlataler gegen den direkten Konkurrenten einen wichtigen Sieg einfahren. FSV-Trainer Jens Reich: „Das Ergebnis geht in Ordnung. Wir waren nach vorn stärker“. Sein Gegenüber Frank Heinisch bilanzierte nach dem Spiel: „Wir haben gut begonnen, bekommen durch dumme Fehler die Gegentore. Orlatal war in den Zweikämpfen präsenter, somit ist der Sieg gerechtfertigt“. Die Grün-Weißen hatten den besseren Start. Woydt steckte zu Golditz durch, der aber knapp verfehlte. Und nach einer Kopfballverlängerung von Dietrich parierte Naether den Schuss von Woydt. Doch in der Folge leisteten sich die Gäste zu viele Fehler, was die offensivstarken Platzherren konsequent ausnutzten. Ausgangspunkt beim 1:0 durch Rosenberger (23.) war ein Ballverlust im Spielaufbau der SG. Danach lenkte Keeper Marco Kaiser einen Schuss von Hinkelmann an den Pfosten, ehe Polster einen Foulstrafstoß zum 2:0 versenkte (31.). Fast das 3:0 noch vor der Pause, aber Tannas Keeper parierte den Kopfball von Polster und war auch zu Beginn der 2. Halbzeit auf dem Posten. Machtlos war er in der 54. Minute beim 3:0 durch Oechsner, der aus 16 Metern traf. Trotzdem gab sich die Heinisch-Elf nicht auf, die im zweiten Abschnitt insgesamt mehr tat, sich aber erst in der Schlussphase belohnen konnte. Nachdem Stiller die Latte traf, war Tino Kaiser nach einem Golditz-Freistoß erfolgreich (87.). Doch der Treffer fiel zu spät, um noch einmal für Spannung zu sorgen.

FC Chemie Triptis – SV Blau-Weiß Neustadt 1:1 (1:0)

Beide Mannschaften fanden auf dem Nebenplatz ein schwieriges Geläuf vor. Besser zurecht damit kam vor der Pause der FC Chemie. So besaß er durch einen Kopfball von Dumbuya eine gute Chance, ehe Enev nach einem langen Pass von Linke die Führung erzielte. Enev hätte die Führung weiter ausbauen können, doch sein Abschluss war zu harmlos. „Leider konnten wir vor der Pause nicht nachlegen“, sagte Co-Trainer Andre Nestvogel. Auf der anderen Seite kamen die Blau-Weißen schwer ins Spiel. „Wir haben die 1. Halbzeit total verschlafen“, sagte Blau-Weiß Trainer Ronny Weck im Nachgang. Seine Elf setzte nur durch den Schuss von Robin Thuy ans Außennetz und ein paar Standards Akzente. „Zur Pause haben wir die Spielweise umgestellt, gingen früher drauf, waren griffiger und viel besser im Spiel“, sagte Weck. Nachdem Dittrich per Freistoß den Kasten knapp verfehlte, traf Robin Thuy von der Strafraumgrenze zum Ausgleich (65.). Dieser Treffer erhitzte aber die Gemüter, vor allem die Gastgeber haderten mit dem Schiedsrichter. „Dem Ausgleich ging ein klares Foul voraus, was nicht geahndet wurde“, sagte Nestvogel, der aber auch analysierte, dass „wir nach Umstellungen im zweiten Durchgang leider nicht an die zufriedenstellende Leistung vor der Pause anknüpfen konnten“. Dennoch hatte Daniel Weiß vor dem Ausgleich eine gute Aktion, verfehlte aus der Distanz knapp. Ansonsten gab dieser Ausgleich den Gästen Auftrieb. So klärte Keeper Flamm gegen Hirsch und auch Robin Thuy verpasste noch zweimal den Siegtreffer.

SV 1990 Ebersdorf – VfB 09 Pößneck II 1:2 (0:0)

In diesem Kellerduell stand für beide Teams viel auf dem Spiel. Von einem Dreier war aber der VfB vor der Pause weit entfernt. Denn in diesem Abschnitt dominierte die Heimelf, doch sie traf das Tor nicht. Unter anderem traf Gari per Kopf nur die Latte, scheiterten Stüber und Kirst mit einer Doppelchance am stark haltenden Keeper Baumgart. Nach der Pause wurden die Gäste stärker. Jetzt wurde auch SV-Torwart Schau immer mehr gefordert, der sich in der 54. Minute nach einem durch Bursuc abgeschlossenen Konter erstmals geschlagen geben musste. Dazu kam, dass sich die Platzherren durch eine Ampelkarte in der 75. Minute selbst schwächten. Diese Überzahl nutzten die Gäste nur zwei Minuten später gnadenlos aus, als die SV-Abwehr zu offen agierte und Zigan aus der Distanz traf. Trotzdem gab sich die Thiel-Elf nicht auf und schöpfte durch einen von Ludewig verwandelten Foulstrafstoß neue Hoffnung (87.). Zuvor ließen die Gäste beste Konterchancen liegen, scheiterten immer wieder an Schau, der seine Farben im Spiel hielt. Und fast hätte sich Ebersdorf noch mit einem Punkt belohnt, aber Kirst scheiterte an Baumgart, der maßgeblichen Anteil am Sieg hatte. SV-Trainer Rico Thiel: „Dieses Spiel am Ende zu verlieren, ist sehr hart. Wir haben es in der 1. Halbzeit verloren, als wir mehrere Chancen hatten. Am Ende des Tages muss man leider sagen, wer vorn die Tore nicht macht, muss sich am Ende nicht wundern, mit leeren Händen dazustehen“. Pößnecks Trainer Marco Lucanus: „Die 1. Halbzeit war nicht gut von uns. Ebersdorf hat auch gut gespielt. Knackpunkt war die Gelb-Rote-Karte. In der 2. Halbzeit haben wir mehr den Kampf angenommen und gut dagegengehalten. Die Belohnung folgte mit zwei Toren“.