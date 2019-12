Raphael Schier überzeugt in Berlin

Raphael Schier überzeugt in Berlin

Mit Turnieren in Berlin, Schneeberg und Jena zogen die Könitzer Bogenschützen vom SV Stahl Unterwellenborn am dritten Adventswochenende einen Schlussstrich unter die Saison 2019. Als Höhepunkt durften die beiden Jugendlichen Helene Jakubowski und Raphael Schier an den Berlin Open, einem mit 370 Startern besetzten internationalen Turnier teilnehmen.

Besonders erfolgreich gelang dies Raphael Schier, der die Vorrunde der Kadetten mit hervorragenden 577 Ringen gewann. Die erste Hälfte über 18 Meter mit 293 von 300 möglichen Ringen auf das nur vier Zentimeter große Zentrum ragte dabei noch heraus. Nach Viertelfinalsieg mit 6:4 gegen Franciszek Daniszewski (Warschau) unterlag Schier im Halbfinale gegen Björn Ertl (Obermaßfeld) mit 4:6, sicherte sich aber mit einem sicheren 6:0 gegen Jacob Mosén (Trelleborg/SWE) die Bronzemedaille. Helene Jakubowski beendete die Vorrunde mit 475 Ringen auf Platz sieben und unterlag im Viertelfinale der späteren Siegerin Lena Agerholm aus Dänemark mit 1:7.

Bereits zum 27. Mal ging es beim Adventsturnier in Schneeberg um die beliebten „Männel“. Von den fünf Könitzer Startern konnte Tim Freitag einen Klassensieg erringen und die Altersklasse U12 Recurve mit 500 Ringen für sich entschied. Mit persönlicher Bestleistung von 495 Ringen kam Andrea Haucke bei den Damen der Ü40 auf den Bronzeplatz. Beim Christmas Cup der Thüringer Schützenjugend in Jena gewann Finja Treuner die Schüler B-Wertung der Mädchen mit 478 Ringen, Max Rothe wurde bei den Jungen mit 514 Ringen Zweiter.