Rassismus-Eklat beim MSV Duisburg: Osnabrück-Spiel abgebrochen

Duisburg Erstmals ist in Deutschland eine Partie der oberen drei Profiligen aufgrund eines rassistischen Vorfalls vorzeitig beendet worden.

Eklat beim Drittliga-Spiel zwischen dem MSV Duisburg und dem VfL Osnabrück: Schiedsrichter Nicolas Winter unterbrach die Partie am Sonntag nach einer guten halben Stunde aufgrund einer rassistischen Beleidigung von den Rängen. Beide Mannschaften begaben sich in die Kabine. Das Spiel (Stand: 0:0) wurde nicht mehr angepfiffen. Der VfL teilte via Twitter mit, dass Flügelspieler Aaron Opoku (22) beleidigt worden war.

MSV-Sprecher Haltermann: Wir sind alle sprachlos“

Etliche Fans riefen: „Nazis raus!“. Die Stadionregie spielte den Song „Schrei nach Liebe“ von den Ärzten. „Der VfL Osnabrück − und das ist mehr als nachvollziehbar − kann nicht mehr antreten, der Junge ist fix und alle, die ganze Mannschaft ist fertig, wir sind es ehrlicherweise auch nach diesem unfassbaren Vorfall“, sagte MSV-Pressesprecher Martin Haltermann bei MagentaSport: „Im Moment sind wir alle ziemlich sprachlos.“ Erstmals wurde in Deutschland eine Partie der oberen drei Profiligen aufgrund eines rassistischen Vorfalls abgebrochen.

MSV-Präsident Ingo Wald sagte zu dem Vorfall auf den Rängen: „Das ist grundsätzlich immer eine Minderheit. Diese Minderheit zerstört aber möglicherweise den Fußball. Jeder Fan sollte dahinterstehen, dass sich so etwas nicht gehört!“ VfL-Geschäftsführer Michael Welling berichtete: „Aaron ist tatsächlich sehr, sehr fertig und nicht mehr in der Lage zu spielen. Das war mit ein Grund, dass wir gesagt haben, dann treten wir nicht mehr an.“ Welling betonte, das dürfe „nicht zur Gesellschaft und deswegen auch nicht zum Fußball gehören“.

Schiedsrichter Winter: „Affenlaute von der Tribüne“

Schiedsrichter Winter beschrieb die Szene nach gut einer halben Stunde: „Es gab einen Eckstoß für den VfL Osnabrück, und als der ausführende Spieler zum Eckstoß laufen wollte, wurden Affenlaute von der Tribüne gerufen. Das hat er sofort wahrgenommen und auch der Assistent. Beide haben mir den Vorgang geschildert.“ Das sei etwas, „wo wir sehr sensibel sind und auch direkt reagieren“, sagte der Unparteiische. „Ich habe versucht, mich direkt um ihn zu kümmern und habe gesehen, wie schockiert er war.“ (fs)