Spanien Rassismus in Spanien: Zoff zwischen Vinicius und Liga-Boss

Madrid. Nach einem Rassismus-Vorfall erhält der Brasilianer Vinicius Junior von Real Madrid Zuspruch von vielen Seiten.

Nach einem erneuten Rassismus-Skandal in Spanien um Fußball-Stürmer Vinicius Junior ist ein heftiger Streit zwischen dem Profi von Real Madrid und dem Chef der spanischen Profi-Liga, Javier Tebas, entbrannt. Nachdem der Brasilianer am Sonntag im Meisterschaftsspiel beim FC Valencia (0:1) von Zuschauern rassistisch beleidigt worden war und der Liga und dem spanischen Verband vorgeworfen hatte, Rassismus als „normal“ zu betrachten, hatte Tebas entgegnet, der Spieler müsse sich besser informieren.

Darauf reagierte Vinicius am Montag mit einer erneuten Attacke auf Tebas. „Anstatt Rassisten zu kritisieren, erscheint der Liga-Präsident wieder einmal in den sozialen Medien, um mich anzugreifen“, schrieb der 22-Jährige auf Twitter. Tebas stelle sich „mit den Rassisten auf eine Stufe“. „Ich will Taten und Strafen“, forderte er.

Die erneute Antwort von Tebas ließ nicht auf sich warten. Weder Spanien noch LaLiga seien rassistisch, betonte er. Rassismus-Vorfälle würden „mit aller Härte verfolgt“. Diese Saison habe man neun rassistische Vorfälle bei der Justiz angezeigt, acht davon gegen Vinicius.

Immer wieder rassistische Beleidigungen gegen Vinicius

Dem von Medien veröffentlichten Spielbericht zufolge war Vinicius in der 73. Minute von einem Fan beleidigt worden. Daraufhin sei das dreistufige Rassismus-Protokoll eingeleitet worden, das in letzter Instanz zum Spielabbruch hätte führen können. Kurz vor Abpfiff sah Vinicius nach einer Rudelbildung auch noch die Rote Karte.

In den vergangenen Monaten ist es immer wieder zu rassistischen Beleidigungen gegen Vinicius gekommen. Der Spieler schrieb in seinem ersten Tweet, in Brasilien gelte Spanien deshalb als „Land der Rassisten“. Tebas warf ihm daraufhin vor, LaLiga zu verleumden.

Welche Bestrafungen er fordert, sagte Vinicius nicht. Tatsächlich werden rassistische Vorfälle im spanischen Fußball verfolgt und geahndet. Der FC Valencia kündigte am Sonntagabend an, man werde den oder die Täter von allen Heimspielen ausschließen. Ähnlich hatten in der Vergangenheit andere Clubs der Primera División reagiert.

Vinicius erhält zahlreiche Solidaritätsbekundungen

Neben Anzeigen bei der Justiz veranstaltet LaLiga mehrere Aktionen gegen Rassismus. Auch nach dem jüngsten Zwischenfall kündigte die Liga eine Untersuchung an. „Sollte ein Hassverbrechen festgestellt werden, werden wir die entsprechenden rechtlichen Schritte einleiten“, hieß es. Laut Medien wurde ein Täter bereits von der Polizei identifiziert.

Vinicius erhielt unterdessen zahlreiche Solidaritätsbekundungen, unter anderem von Mannschaftskollege Toni Kroos, der auf Twitter schrieb: „Immer bei Dir, mein Freund.“ Auch Real-Trainer Carlo Ancelotti, der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, Nationalmannschaftskollege Neymar und viele andere Prominente gaben ihm Rückendeckung. Der Präsident des Weltverbandes FIFA, Gianni Infantino, erklärte sich ebenfalls mit Vinicius solidarisch und wies auf das Drei-Stufen-Protokoll hin. (dpa)