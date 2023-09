RB Leipzig: Nach dem großen Umbruch im neuen Aufbruch

Vorbereitung auf den Champions-League-Start: die RB-Profis Xavi Simons, Yussuf Poulsen und Christopher Lenz am Montag beim Abschlusstraining.

Leipzig. RB Leipzig hat zuletzt drei Spiele in Serie gewonnen. Von den neuen Spielern hat vor allem Xavi Simons voll eingeschlagen.

Einen Spieler hat Raphael Wicky schon lange auf dem Zettel: Es ist Xavi Simons von RB Leipzig, dem Champions-League-Auftaktgegner der von Wicky trainierten Young Boys aus Bern (18.45 Uhr/DAZN). Den Niederländer, erzählte der Schweizer am Montag, habe er 2019 auf einem Nachwuchsturnier in den USA zum ersten Mal gesehen. „Wenn man sieht, wie schnell er sich in das RB-System integriert hat, dann sieht man auch, wieviel Qualität er hat.“