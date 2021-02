Reform in Thüringens höchsten Spielklassen bleibt bestehen

Eine interessante Diskussion regte Dennis Schade, Tischtennisspieler beim Thüringenligisten Tabarzer SV, über die sozialen Medien an. Der frühere Sportschüler aus Erfurt hinterfragte die Entscheidung des Thüringer Tischtennis-Verbandes, die Sechser-Mannschaften der Thüringenliga und Verbandsligen zur neuen Saison gegen Vierer-Teams zu tauschen. Einen entsprechenden Antrag beschloss der Sportausschuss in einer digitalen Sitzung am 22. Januar mit einstimmigem Votum. Dieser soll im digitalen Verbandstag verabschiedet werden.