Regen und Sturm: Biathlon-Sprint in Oberhof einen Tag später

Oberhof Der Weltcup in Oberhof muss um einen Tag verschoben werden.

Dauerregen, Sturm und deutliche Plusgrade machen eine Verschiebung des Auftaktrennens beim Biathlon-Weltcup im thüringischen Oberhof notwendig. Der Sprint der Männer über zehn Kilometer findet deswegen erst am Freitag um 11.20 Uhr statt. Das teilte der Weltverband IBU am Mittwoch mit. Ursprünglich sollte bei den Skijägern bereits am Donnerstag um 14.20 Uhr (ARD) das erste Rennen des neuen Jahres ausgetragen werden.

Due to warm weather, rain and strong wind gusts forecast for tomorrow, the Men Sprint in Oberhof has been moved to Friday, 05 January 2024.



— International Biathlon Union Newsroom (@ibu_newsroom) January 3, 2024

Somit stehen am Freitag am Rennsteig zwei Sprint-Wettbewerbe an, die Frauen gehen wie geplant um 14.20 Uhr auf die Strecke über 7,5 Kilometer. Am Samstag folgen dann die beiden Verfolgungsrennen und am Sonntag die beiden Staffeln.

Am Dienstag hatten die Veranstalter mitgeteilt, dass trotz des angekündigten Dauerregens die Austragung des Weltcups nicht gefährdet sei. Um die Strecken am Grenzadler zu schonen, wurden allerdings Anpassungen beim Training vorgenommen. Die Loipen in der Arena wurden bereits zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Silvester mit Schnee belegt. Für erforderliche Nachbelegungen sind genügend Schneereserven vorhanden.

Widrige Bedingungen bei Training für Biathlon-Weltcup in Oberhof Widrige Bedingungen bei Training für Biathlon-Weltcup in Oberhof Regen und Wind setzten am Mittwoch in Oberhof nicht nur den Athleten zu. Auch die vielen Helfer beim Biathlon-Weltcup arbeiteten unter erschwerten Bedingungen. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

