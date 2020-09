Reitturnier in Heygendorf mit 300 Startern

Die Pferdesportgemeinschaft Hofgut Rudelsburg am Rieth konnte am Wochenende nach den Turnieren in Oldisleben und Donndorf als dritter Akteur ihr Spring- und Dressurturnier austragen. Es nahmen rund 300 Starter mit 350 Pferden teil – davon 15 vom gastgebenden Verein. Diese kamen teilweise als Leipzig oder auch dem Wartburgkreis, um endlich wichtige Prüfungen ablegen zu können. Alle Prüfungsplätze waren bereits im Vorfeld komplett ausgebucht. Dank eines genehmigten Hygienekonzeptes durften auch bis zu 200 Zuschauer gleichzeitig das Veranstaltungsgelände auf dem Hof der Familie Roßmann betreten. „Dabei halfen uns natürlich die Lockerungen, die nach dem 31. August in Kraft traten. Wir freuen uns sehr, dass so viele Starter und auch Zuschauer gekommen sind und, dass wir so viele fleißige Helfer hatten“, sagt Marlen Schwieger vom veranstaltenden Verein.