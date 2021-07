Reitturnier in Sorga am 17. und 18. Juli

Sorga. Reiten für Kinder und die Profis ist beim Reitturnier in Sorga möglich.

Am 17. und 18. Juli veranstaltet der Pferdesportverein Sorga ein Reitturnier auf dessen Gut. Das Turniergelände ist am Ortsausgang Neustadt in Richtung Lichtenau. Am Samstag geht es 8 Uhr mit Kinderreiten und Dressurreiten los.

Nachmittags bildet das Springreiten den Höhepunkt. Einen Tag später ist ab 8 Uhr ebenfalls Springreiten bis Klasse L angesagt. Die geltenden Hygienevorschriften sind einzuhalten.