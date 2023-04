Remis in achter Partie: Nepomnjaschtschi führt weiter bei

Astana Im Duell um die Schach-Weltmeisterschaft hat der Russe Jan Nepomnjaschtschi seine Führung verteidigt.

In der achten Partie einigten sich 32-Jährige und der Chinese Ding Liren (30) in Astana nach 45 Zügen auf ein Remis. Nepomnjaschtschi führt nun mit 4,5 zu 3,5 Punkten. In dem auf maximal 14 Partien angesetzten Titelkampf wird an diesem Freitag die nächste Runde gespielt.

Bei einem Sieg gibt es einen Punkt, bei einem Unentschieden bekommt jeder Spieler einen halben Punkt. Wer zuerst 7,5 Punkte erreicht, gewinnt. Bei einem Gleichstand folgt die Entscheidung im Tiebreak am 30. April. Nepomnjaschtschi hatte das Kandidatenturnier 2022 gewonnen, Ding war Zweiter geworden. Weil Dauerweltmeister Magnus Carlsen aus Norwegen wegen fehlender Motivation nicht angetreten war, spielen die beiden den WM-Titel aus.