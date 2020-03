Remo Reichel holt 800 m-Gold

Bei den Deutschen Hallen-Meisterschaften der Leichtathletik-Senioren am Wochenende in der Erfurter Steigerwaldhalle machten die Sportler hiesiger Vereine mit einigen Medaillen auf sich aufmerksam.

Für den einzigen Titel sorgte Remo Reichel (1. SV Gera). Der 40-Jährige setzte sich in der Altersklasse M 40 über 800 m in 2:04,10 min mit gut zwei Sekunden Vorsprung vor dem Bamberger Lars Reichelt durch. Nachdem er am Freitagabend bei der Sportlerehrung der Stadt Gera noch die silberne Ehrennadel entgegennehmen durfte, trumpfte er keine 24 Stunden später groß auf. „Das war ein taktisches Rennen. Ich habe gewartet bis zur letzten Runde und dann Gas gegeben. Die 30er-Schlussrunde war für die anderen Läufer zu schnell, so dass es ein souveräner Sieg wurde“, freute sich Remo Reichel. Sogar sein 80-jähriger Ex-Trainer Günter Unterdörfer lobte ihn für die Umsetzung seiner Taktik. „Dafür, dass ich fast nicht trainiert habe, kann sich auch die Zeit sehen lassen“, so Remo Reichel.

Gleich zwei Medaillen brachte Sprinterin Iris Opitz (LAV Elstertal Bad Köstritz) mit nach Hause. Als älteste Starterin in ihrer Altersklasse W 50 mit 53 Jahren hatte sie sich der aufrückenden Gegnerschaft zu erwehren. Über 60 m bedeuteten 8,37 s Bronze. Ebenfalls zu Rang drei reichte es über 200 m in 27,75 s. 4,67 m im Weitsprung reichten für den fünften Platz. „Die Zeiten und Weiten waren in Ordnung. Natürlich hatte ich mit Silber im Sprint geliebäugelt. Aber ein leichter Grippeanfall ab Mittwoch hat mir zusätzlich noch etwas Kraft geraubt“, resümierte die Köstritzerin, die die verbleibenden zwei Wochen bis zur Hallen-Europameisterschaft im portugiesischen Braga noch zum fleißigen Training nutzen will.

Über zwei Bronzemedaillen durfte sich auch Katrin Puth (LV Gera) freuen. Der Unterdörfer-Schützling lief über 800 m der W 35 in 2:28,46 min als Dritte ins Ziel. Zu Gold fehlten lediglich gut sieben Zehntelsekunden. „Da zwei Altersklassen zusammengefasst waren, war ich etwas überfordert angesichts des Gedränges. Da fehlt mir noch die Erfahrung auf der Bahn“, äußerte sich Katrin Puth, die eigentlich vom Triathlon und den langen Laufstrecken kommt. Nur fünf Stunden später stand das 3000 m-Finale auf dem Programm, das sie in persönlicher Bestzeit von 11:05,19 min ebenfalls als Dritte beendete. „Das war ein echt hartes Rennen“, erklärte sie hinterher. Am Sonntag über 400 m verpasste Katrin Puth das dritte Edelmetall nur um 0,35 s. In 65,48 s war sie als Fünfte schneller als bei den deutschen Meisterschaften im Sommer. „Ich habe mich auf allen Strecken gesteigert, bin mega zufrieden und glücklich über das Wochenende“, strahlte sie nach den beiden anstrengenden Tagen.

Sprinter Ronny Hilke (1. SV Gera) wurde Vizemeister in der M 50 über 60 m. Nach 7,86 s im Vorlauf reichten im Finale 7,92 s hinter dem souverän siegenden Mario Büchter (Friedberg-Fauerbach), der in 7,48 s in seiner eigenen Liga unterwegs war, überraschend zu Silber. „Das ist für mich keine Traumzeit, aufgrund des kurzfristigen Entschlusses zur Teilnahme aber ordentlich. Es hat mich schon die letzten zwei Jahre gejuckt, einmal zu sehen, wozu meine Zeiten in Deutschland reichen könnten“, verriet Ronny Hilke, der über 200 m in 25,74 s außerdem noch Fünfter wurde.

Bei den parallel ausgetragenen Deutschen Winterwurf-Meisterschaften der Senioren wurde der Köstritzer Stephan Vogel im Diskuswerfen der M 35 mit 38,35 m Dritter, wobei lediglich zwei Zentimeter zu Silber fehlten. Birgit Riedel vom TSV Zeulenroda belegte im Speerwerfen der W 45 mit 32,52 m Rang zwei. Im Diskuswerfen der M 55 wurde Timo Krinke (LAV Elstertal Bad Köstritz) mit 36,23 m Sechster.