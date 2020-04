Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Remstädts Trainer Lutz Ehrhardt: Kein Gedanke ans Aufhören

Es ist ruhig auf dem Remstädter Fußballplatz. Sattes Grün, aber abgehängte Tornetze – da kommt bei Lutz Ehrhardt Wehmut auf. „Die verspüre ich mit Sicherheit. Wir müssen es akzeptieren, obwohl es sehr schwer fällt. So etwas habe ich noch nie erlebt, solange ich Fußball spiele“, sagt der 60-Jährige.

Eigentlich hätte er mit seiner Mannschaft am Sonntag ein Kreisliga-Auswärtsspiel beim SV Günthersleben bestritten. Doch seit dem Abbruch der Ligen sitzen er und seine Jungs auf dem Trockenen. Es bleibt nur noch der Gedanken an das mit 3:1 gewonnene Auswärtsspiel bei der Zweiten von Wacker Gotha, dem einzigen Spiel im Kalenderjahr 2020 bisher. Ob welche dazukommen? Da zuckt Ehrhardt mit den Schultern. „Wer weiß, wer weiß. Mich hat es immer schon angestunken, wenn Spiele dem Wetter zum Opfer gefallen sind. Aber dieses Ausmaß ist schlimm. Mir fehlt nicht nur das Spiel an sich, sondern der Umgang mit den Spielern, ja die gesamte Sonntagsgestaltung. Nach dem Mittagessen ist da eben nichts.“

Es sind Worte eines Fußball-Trainers, der weit über den Altkreis Gotha bekannt ist. Den Bundesliga-Rekord von Werders Thomas Schaaf, der über 14 Jahre beim Verein als Chef aktiv war, hat er längst pulverisiert. Auch die ewige Amtszeit von Arsene Wenger beim FC Arsenal (22 Jahre) entlockt ihm ein Lächeln.

Sektionsleiter seit 1987

Seit rund 25 Jahren betreut er die erste Mannschaft der Sportgemeinschaft Fortuna Remstädt; noch länger, nämlich seit 1987, stellt er zeitgleich den Sektionsleiter. Der kumpelhafte, zumeist ruhige und sehr sachliche Typ steht wie kein anderer für die Fortuna, mit der er seit Jahren immer zwischen Kreisliga und Kreisoberliga (früher Bezirksliga) hin- und herpendelt.

Als ihm 1987 das Amt des Sektionsleiters angetragen wird, liegt der Remstädter Fußball am Boden und der Verein steht vor dem Aus. Eigentlich will man gar nicht mehr für die unterste Klasse melden, doch profitieren die Remstädter von Umbaumaßnahmen am Wölfiser Schwimmbad, was auch den nebenan gelegenen Sportplatz in Mitleidenschaft zieht. „Wölfis wollte eigentlich alle Spiele auswärts bestreiten, hat dann aber doch für ein Jahr mit dem Fußball ausgesetzt. Der damalige KFA-Chef Uwe Peters aus Wechmar hat uns den freien Platz angeboten, obwohl es schon August und die Saison gestartet war“, erinnert sich Ehrhardt.

Dass die Remstädter diesen letzten Strohhalm erklammern, soll sich als Glücksgriff herausstellen. Denn langsam kommt der Verein wieder in die Spur – was neben Ehrhardt auch Roland Salvetter zu verdanken ist, der sich mit großem Engagement einbringt. „Er war für uns wie ein Sechser samt Zusatzzahl im Lotto“, blickt Ehrhardt zurück.

Es geht aufwärts, bis Salvetter gesundheitliche Probleme zu schaffen machen. Kurzerhand bittet er Ehrhardt, damals Mitte 30, das Traineramt zu übernehmen. Und der nimmt sich der Sache an. „Da spiele ich halt nur noch in der Zweiten, sagte ich mir damals“, meint der Erfolgscoach, der schnell Gefallen am neuen Betätigungsfeld findet.

Durch ihn und die guten Beziehungen Salvetters nach Gotha profitiert der kleine Dorfklub enorm. Viele bei Wacker ausgebildete Remstädter oder Wacker-Spieler, die eine neue Herausforderung suchen, finden den Weg zur Fortuna. Dass sich die steigernde Qualität auf dem Rasen zeigt, ist klar. Aus dem einstigen Sorgenkind wird ein beachteter Kreisligist, dem 2000 endlich der Sprung in die Bezirksliga gelingt. „Einer meiner schönsten Momente. Jahrelang haben wir das versucht und waren mal Zweiter, Dritter oder Vierter“, blickt er zurück.

Seitdem hat sich einiges geändert. Fußball-Kreise wurden zusammengelegt, ab der übernächsten Saison sollen auch die Kreisligen vermischt werden. Eine Konstante ist Ehrhardt, der Jahr für Jahr an der Seitenlinie steht; Siege und Niederlagen, Auf- und Abstiege erlebt, aber immer seinem Verein treu bleibt. Zwei Ereignisse sind ihm besonders in Erinnerung geblieben. „Zum einen unser Hallenmeistertitel 2015. Das war das letzte Jahr, bevor zum Futsal gewechselt wurde. Bitter war unsere Pokalendspielniederlage gegen Mühlberg 2012 in Tabarz. Da haben wir 4:5 nach Elfmeterschießen verloren, sonst hätten wir das Triple geholt.“

Wie sich der Fußball verändert hat? Da sieht der 60-Jährige Sonnen- als auch Schattenseiten. „Heute haben wir tolle Sportanlagen mit Flutlicht, Fassbier und Fernsehen in den Vereinsräumen. Es gibt Kunstrasenplätze und Top-Hallen, um im Winter zu spielen. Da wären wir früher gar nicht heimgegangen“, sagt er und lacht.

Ehrhardt: „Damals gab es nur Fußball“

Doch da ist eben auch die Kehrseite der Medaille. „Komischerweise haben die Leute immer weniger Bock. Es gibt kaum jemanden, der eine Saison komplett durchzieht. Für uns gab es damals nur Fußball, heute ist eben ein Geburtstag oder Ausflug mit der Familie wichtiger.“

Auch die Zusammenlegung zum KFA Westthüringen und die Pläne, weitere Ligen zusammenzulegen, sieht er mit gemischten Gefühlen. „Früher war die Bezirksliga schöner. Da waren Truppen aus Erfurt dabei, es ging maximal bis nach Großengottern. Jetzt fährst du bis an die hessische Grenze oder nach Bad Salzungen. Das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Und ob die Kreisligen durch einen Zusammenschluss stärker werden, sehe ich so auch nicht. Ich befürchte eher, dass durch die Fahrten die Lust vieler Spieler noch mehr gebremst wird. Außerdem fallen einige Derbys weg, die ja eigentlich den Reiz ausmachen.“

Doch bei allen Problemen hofft Ehrhardt vor allem, dass es überhaupt weitergeht. Schließlich pausieren nicht nur die Herren, sondern in seinem Fall auch die D-Junioren der SG, die er mit dem Wangenheimer Thomas Philipsen betreut. „Wir verdienen damit kein Geld, sondern wollen Spaß haben. Ich hoffe, dass die Politik da mitspielt. Wenn ich mich mit Leuten unterhalte, wollen alle wieder auf den Rasen – egal ob Erster oder Letzter.“

Doch wie ist es eigentlich um ihn bestellt? Im Juli wird er 61. Denkt man da ans Aufhören? „Momentan mache ich mir da keine Gedanken. Mir macht das alles noch sehr viel Spaß und Freude. Und solange keiner zu mir kommt und sagt, du erzählst nur noch Unsinn, und ich gesund bleibe, passt das.“