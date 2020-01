Toni Eggert und Sascha Benecken in Aktion.

Oberhof. Nach dem Weltcup am Wochenende in Oberhof geht es direkt zu den Weltmeisterschaften nach Sotschi.

Rennrodeln: Sechs Thüringer fahren zur WM

Mit sechs Thüringern fliegen die deutschen Rennrodler unmittelbar nach dem Weltcup am Wochenende in Oberhof zu den Weltmeisterschaften nach Sotschi. Angeführt wird das Aufgebot vom Suhler Weltmeisterdoppel Toni Eggert/Sascha Benecken und dem Titelverteidiger im Herren-Einzel, Felix Loch (Berchtesgaden). Neben dem dreimaligen Olympiasieger nominierte Bundestrainer Norbert Loch die Thüringer Johannes Ludwig (Oberhof), Max Langenhan (Friedrichroda) und Sebastian Bley. Der Suhler setzte sich gegen Moritz Bollmann (Sonneberg) durch. Bollmann startet Mitte Februar bei der Junioren-WM in Oberhof.

Bei den Frauen ruhen die deutschen Hoffnungen auf der Wahl-Oberhoferin Julia Taubitz. Die Vizeweltmeisterin von 2019 ist derzeit auch Führende im Weltcup. Neben der 23-Jährigen sind Anna Berreiter (Berchtesgaden) und Cheyenne Rosenthal (Winterberg) dabei – Jessica Tiebel (Altenberg) dagegen nicht.

„Jessica hatte zuletzt immer wieder das Gespräch mit uns gesucht und über Motivationsprobleme und Versagensängste geklagt. Wir haben das sehr ernst genommen und möchten ihr die Chance geben, Abstand zu gewinnen“, sagte Loch.

Komplettiert wird das deutsche Team durch die Doppel Tobias Wendl/Tobias Arlt und Robin Geueke/David Gamm.