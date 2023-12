Rennsteiglauf-Aktion: Mehr als 500 laufen daheim

Schmiedefeld Bis zum 22. Dezember läuft noch die Aktion „Rennsteiglauf daheim und zeige deine Region“. Für die Teilnahme gibt es ein besonderes Präsent.

Bereits mehr als 500 Läufer haben sich für die Aktion „Rennsteiglauf daheim und zeige deine Region“ angemeldet. „Alle zumutbaren Strecken gültig von einem bis einhundert Kilometern, ob im Laufen, Wandern, Walken oder Skilaufen“, erklärt Christopher Gellert, Geschäftsführer der Rennsteiglauf GmbH. Als besonderes Geschenk gibt es eine exklusive Christbaumkugel aus Steinheid. Die Aktion läuft nur noch bis kommenden Freitag. Wer die hübsche Kugel für den Baum persönlich entgegennehmen will, kann am 24. Dezember am Heiligabendlauf in Schmiedefeld (9 Uhr/Rennsteiglaufhalle) mitmachen. Anmeldung unter www.rennsteiglauf/aktionen/rennsteiglaufathome