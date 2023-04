Rennsteiglauf steuert auf 17.000er-Marke zu

Schmiedefeld. Auf dem Weg nach Schmiedefeld stehen beim Jubiläum am 13. Mai auch die Wanderstrecken hoch im Kurs.

Die Meldungen für den 50. GutsMuths-Rennsteiglauf am 13. Mai steuern auf eine nächste markante Marke zu. Knapp zwei Wochen vorm Ende der Voranmeldung am 22. April ist das Feld auf fast 17.000 Teilnehmer gewachsen.

„Wir sind sehr glücklich über den gegenwärtigen Anmeldestand. In der Vergangenheit war der Halbmarathon die begehrteste Strecke und bereits im März ausgebucht“, erläutert Jürgen Lange. Der Präsident des Rennsteiglaufvereins ergänzt: „Nun ist die Nachfrage zu unserer Wanderung im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen und stellt uns vor organisatorische Herausforderungen, die wir gerne erfüllen.“

Neben der Köstritzer Wanderung über 17 Kilometer bietet der Rennsteiglauf eine Wanderung über die Marathondistanz (42,2 km) von Neuhaus nach Schmiedefeld an. Sie wird im Anschluss an den Marathon gestartet. Meldungen werden wie für alle anderen Wettbewerbe online bis einschließlich Freitag, 22. April entgegengenommen oder bis zum Erreichen des Teilnehmerlimits (www.rennsteiglauf.de). Bisher wollen mehr als 2200 Wanderer beim Jubiläum dabeisein.

Nach dem 22. April beginnt die Nachmeldung, sofern noch Startplätze verfügbar sind.

Wie in der Vergangenheit erfährt der Halbmarathon den größten Zuspruch unter den Rennsteigläufern. Aktuell stehen gut 7400 Namen in der Starterliste, gefolgt vom Marathon mit mehr als 3100 Läufern. An die 2400 Männer und Frauen wollen sich der besonderen Herausforderung des Supermarathons stellen.

Die Schnellsten unter ihnen erhalten prominentes Geleit. Schirmherrin Victoria Carl, frisch gebackene Silbermedaillengewinnerin mit der Skilanglauf-Staffel bei der WM in Planica, fährt mit dem Supermarathongewinner von 2015, Wolf Jurkschat, auf dem Rad voran.

Aktuell wirbt die Skilangläuferin gemeinsam mit Axel Teichmann und Erik Schneider als Schirmherren fürs traditionelle Charity-Projekt zu Gunsten des Kinderhospizes Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz bei den Thüringer Wintersportlern. Die Athleten vom Stützpunkt Oberhof spenden für jeden Laufkilometer einen Euro.