Renntierlauf entlang der Saalburger Talsperre

Am 7. Dezember findet der 10. Saalburger Renntierlauf statt. Dieses Laufereignis ist eine gute Gelegenheit für anstehende Laufwettbewerbe, die Form zu überprüfen. Deshalb möchte der veranstaltende TSV Saalburg alle Läufer, Nordic-Walker, Walker, Wanderer und kleinen „Renntiere“ zum Jubiläumslauf einladen. Auf die Teilnehmer warten Strecken entlang der Bleilochtalsperre. Der Renntierlauf ist ein offener Volkslauf, eine Zeitmessung gibt es nicht.

Diese Breitensportveranstaltung hat sich bereits weit über die Grenzen des Saale-Orla-Kreises herumgesprochen und ist für viele Laufbegeisterte eine feste Größe im Schleizer Oberland. Zum Jubiläum haben sich die Veranstalter etwas Besonderes einfallen lassen. Nach dem Lauf findet eine After-Run-Party mit den „D’mützen“ statt.

Start und Ziel ist der Sportplatz in Saalburg, wo 13 Uhr der Startschuss für die Wanderer und Walker erfolgt. Für sie stehen Strecken von 3,5 und 9,5 Kilometer zur Auswahl. So auch für die Nordic-Walker, die 13.15 Uhr auf die Strecken gehen. Start für die Läufer ist 13.30 Uhr. Diese haben Distanzen von 3,5 oder 11 Kilometer zur Auswahl. Zwei Kilometer beträgt die Strecke für die Kinder. Der Renntierlauf führt die Teilnehmer vom Sportlerheim auf dem Radweg Richtung Gräfenwarth. Die 9,5-Kilometer-Strecke führt beim ehemaligen Bahnhof in Gräfenwarth hinab ins Wetteratal, weiter geht es über die rote Brücke Richtung Kloster und zurück auf dem Radweg zum Start.

Die Elf-Kilometer-Strecke führen erst beim Gräfenwarther Sportplatz ins Wetteratal und weiter über die rote Brücke in Richtung Kloster sowie ebenfalls auf dem Radweg zurück zum Sportplatz. Die Startgebühr beträgt sechs Euro, Kinder bis zehn Jahre zahlen nichts. Sanitäre Anlagen stehen im Sportlerheim kostenlos zur Verfügung.

Anmeldungen sind möglich per E-Mail: Constanze.Nestmann@gmail.com oder Telefon: (036647) 227 26.