Richtungsweisendes Spiel

Die Bundesligakeglerinnen des SV Pöllwitz spielen am Sonntag beim KV Liedolsheim. Es ist das Duell des Vierten gegen den Fünften und für die Mannschaft von Ronny Hahn ist ein Sieg im ersten Bundesligaspiel des Jahres Pflicht.

„Wir müssen gewinnen, um in der Tabelle nach oben schauen zu können. Verlieren wir das Spiel, dann können wir die Saison wohl in Ruhe zu Ende spielen.“

Mit dem Abstiegskampf hat der SV Pöllwitz in seinem zweiten Jahr in der höchsten deutschen Spielklasse nichts zu tun, aber als Meisterschaftszweiter, Europapokalfinalist und Champions League-Starter will man eben nicht „nur“ Bundesliga spielen. „Wir waren erstmals international dabei, sind Europapokalzweiter geworden und haben in der Champions League Lehrgeld gezahlt“, sagt der Trainer. Die Niederlagen auf dem internationalen Parkett gegen die Mannschaft aus Targu Mures seien aus den Köpfen der Spielerinnen, sagt Ronny Hahn. Für den Fall, dass die Pölwitzerinnen erneut international agieren können, „werden wir alles mit etwas mehr Ruhe und Abgeklärtheit angehen“. Man habe das Training wieder aufgenommen, die Pause hat allen gut getan, die Stimmung bei der traditionellen Weihnachtsfeier am ersten Wochenende des neuen Jahres war ausgelassen.

Doch nun heißt es in der Liga punkten, drei Zähler beträgt der Rückstand auf den drittplatzierten KC Schrezheim (13:7). Fünfmal auswärts und nur dreimal auf der heimischen Bahn tritt das Überraschungsteam der vergangenen Saison an. „Ein schweres Programm. Aber die Chance ist da, noch Dritter zu werden, um wieder international spielen zu können“, sagt Ronny Hahn. Am Sonntag (12 Uhr) treffen die „Mücken“ in der Nähe von Karlsruhe auf ein heimstarkes Team. Nationalspielerin Saskia Seitz hat ihre persönliche Bestleistung auf 690 Holz geschraubt.

Im November 2018 gewannen die Pöllwitzerinnen als Aufsteiger in Liedolsheim mit 5:3 (3447:3437).